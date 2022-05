Loki 2 cambia showrunner: arriva la conferma da Michael Waldron

Le riprese di Loki 2 sono imminenti e in attesa del ritorno del dio dell'inganno su Diseny+, Michael Waldron ha fatto sapere di non essere lo showrunner prescelto per questa seconda stagione della serie con Tom Hiddleston.

Parlando con Digital Spy, colui che ha forgiato il concetto di multiverso del MCU, introducendo in modo canonico le nozione di varianti e realtà alternative, ha confermato di aver passato il testimone ad Eric Martin.

"Beh, voglio dire, guarda, tutto ha un senso. Abbiamo assunto un paio di grandi registi. Justin Benson e Aaron Moorhead sono fantastici. Ed Eric Martin ha assunto il ruolo di sceneggiatore capo per la stagione 2. Quindi il team creativo è fantastico. Tom Hiddleston ha già anticipato che grandi cose sono in arrivo".

Nella stessa intervista, Waldron ha parlato del suo passaggio da Loki a Doctor Strange 2, sottolineando come entrambi i team abbiano dovuto unire le forze in modo che i due progetti potessero prendere forma insieme nel modo più coerente possibile.



"Abbiamo lavorato molto duramente su Loki per renderlo il più ermetico possibile. Ma ci sono stati momenti in cui ho pensato, 'Oh, merda, vorrei non averlo definito tutto così chiaramente. Non so perché ho voluto essere a tutti costi così specifico nel mio programma televisivo sui viaggi nel tempo sulle regole del multiverso'. In fondo però sono contento di essere arrivato ad una conoscenza così istituzionale del multiverso e di aver lavorato in piena sinergia con il team creativo di Doctor Strange. Perché come per Loki, questa collaborazione è fondamentale. Bisogna essere chiari e condividere ogni informazione altrimenti potrebbe esserci una gran bella confusione".

Cosa ne pensate di questa consegna di testimone avvenuta per Loki 2? Il nuovo showrunner saprà essere all'altezza di Waldron? Ditecelo nei commenti.