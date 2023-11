Loki 2, a chi è ispirato il personaggio di Ke Huy Kwan?

Fra i nuovi personaggi apparsi nella seconda stagione di Loki c'è Ouroboros, alias OB, interpretato dal recente Premio Oscar Ke Huy Kwan. Ma a chi si ispira esattamente? Oggi vi raccontiamo i retroscena dietro l'ingegnere della TVA.

Cominciamo intanto dal nome: l'uroboro è un simbolo antichissimo rappresentato da un serpente o un drago che si morde la coda, dando vita a un cerchio senza fine. Diverse culture nel mondo ne hanno uno e in generale simboleggia l'infinità, la natura ciclica delle cose e in senso lato anche l'immortalità. E anche Tom Hiddleston ha detto che Loki 2 ha chiuso il cerchio.

Un elemento che ben si connette all'idea stessa della TVA, un luogo al di fuori del tempo, quindi immortale, dove le persone non invecchiano e che deve controllare il tempo stesso per l'eternità. OB quindi riprende questa idea innestandola nella seconda stagione di Loki.

Se invece andiamo a pescare nei fumetti non c'è un corrispettivo proprio così diretto di Ouroboros, non come lo ha inteso la serie tv. Lo vediamo infatti apparire tra i giudici della TVA nell'albo di She-Hulk ma nulla più, perciò Loki 2 ha costruito il personaggio praticamente da zero.

Gli altri riferimenti fumettistici al nome Ouroboros sono nel 1993 con l'Oculus Ouroboros in Doctor Strange, che non è un vero e proprio personaggio ma più una magica forza cosmica; poi c'è l'Ammiraglio Ouroboros, apparso come villain negli albi di Silver Surfer nel 2015 quando il personaggio era bloccato in un loop temporale.

Quello di Ke Huy Kwan in Loki 2 è quindi un personaggio quasi totalmente originale che i Marvel Studios hanno inserito rifacendosi molto all'interpretazione dell'attore.

Ma a voi è piaciuto il personaggio di OB? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo a cosa vedere dopo il finale di stagione di Loki 2.