Loki 2, chi sarà il villain della nuova stagione della serie Marvel?

Loki è una delle serie più originali e interessanti tra quelle che fanno parte del Marvel Cinematic Universe, apprezzata dalla critica e premiata dal pubblico anche grazie all’ironia di cui è pervasa e all’ottima interpretazione di Tom Hiddlestone nel ruolo del cattivo che si trasforma in antieroe.

La conferma di una seconda stagione, che vedrà la luce nell’estate 2023 e che sarà parte integrante della fase 5 del MCU ha generato numerose speculazioni su quali potranno essere i villain e la trama su cui si svilupperanno i prossimi episodi dello show distribuito su Disney+.

Si può partire dal caos scatenatosi nell’ultimo episodio della prima stagione per cercare costruire ipotesi verosimili: la presentazione di Colui che rimane e la creazione di un nuovo multiverso saranno certamente elementi fondamentali della trama delle nuove avventure del fratello adottivo di Thor e aprono la via a una spirale di possibilità di intrecci narrativi con le altre produzioni Marvel per il cinema e per la televisione.

Secondo Daniel Ricthman, ci saranno diverse versioni di Kang a contrastare Loki nella nuova linea temporale, tra cui quella di un inventore del passato dedito ad influenzare il futuro attraverso le sue azioni.

È di dicembre 2022, inoltre, l’annuncio che Kate Dickie sarà un nuovo membro del cast di Loki, a quanto pare come antagonista principale della stagione.

Sul numero di versioni di Kang presenti nella creatura dello showrunner Michael Waldron, non si possono che fare supposizioni, ma la presenza del supervillain nato da Stan Lee e Jack Kirby pare certa.

Tanta carne al fuoco, dunque, mentre ci prepariamo a incontrare di nuovo Jonathan Majors e il suo Kang in Ant-man and the Wasp: Quantumania, prossimo appuntamento Marvel, in uscita il 15 febbraio 2023.