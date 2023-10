Loki 2, chi fa la voce di Miss Minutes nella nuova stagione?

Miss Minutes è l'intelligenza artificiale creata da Colui che Rimane ed è un personaggio che ha avuto un ruolo piuttosto importante nella prima stagione di Loki. Non è apparsa nei nuovi episodi, ma dopo una rivelazione in grande stile, ha fatto il suo ritorno. Tuttavia, ci si chiede se il personaggio sia doppiato ancora dalla stessa doppiatrice.

Tara Strong è l'attrice che ha interpretato Miss Minutes nella prima stagione e ha doppiato ruoli iconici nel corso di una carriera impressionante che comprende Hello Kitty, Rugrats e le Superchicche. Tuttavia, qualche settimana fa la Strong è stata coinvolta in una controversia per le sue dichiarazioni sul conflitto israelo-palestinese. Dopo essere stata licenziata da Boxtown, un progetto d'animazione, ci si è chiesti se la Disney l'avrebbe costretta ad abbandonare anche il ruolo di Miss Minutes e lasciarlo a qualcun altro.

Ricordiamo che noi abbiamo già visto i primi episodi di Loki e li abbiamo recensiti in uno speciale approfondimento apposito.

Il sito web della Marvel ha apparentemente confermato che Tara Strong ha continuato a interpretare il ruolo di Miss Minutes nel terzo episodio di questa seconda stagione di Loki, che ha visto il ritorno del suo personaggio nella trama. In un articolo in cui si parla dell'amore non corrisposto di Miss Minutes per il Kang di Jonathan Majors, alias Victor TImely, possiamo leggere:

"Alla fine della prima stagione, gli spettatori sapevano che c'era qualcosa che non andava in Miss Minutes, doppiata da Tara Strong, ma onestamente, che tipo di segreti profondi e oscuri potrebbe nascondere questo orologio? Questi segreti iniziano a venire fuori nell'episodio 3, '1893'".

L'episodio non solo ha confermato il continuo coinvolgimento della Strong nella serie, ma ha anche introdotto uno sconcertante triangolo amoroso tra Miss Minutes, Victor Timely e Ravonna Renslayer di Gugu Mbatha-Raw.

Il terzo episodio di questa seconda stagione di Loki è disponibile da oggi in streaming su Disney+.