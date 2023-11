Loki 2, com'è nata la colonna sonora delle Varianti di Kang il Conquistatore?

Tra i tanti pregi di una serie come Loki, oltre alle interpretazioni del cast, alla sceneggiatura condita da elementi fantascientifici purissimi, c'è anche la colonna sonora di Natalie Holt, molto lodata dalla critica e dagli addetti ai lavori. Proprio la compositrice ha spiegato il processo dietro la creazione dei temi principali, compreso Kang.

Nel corso di una recente intervista sul suo lavoro nella seconda stagione di Loki, la compositrice Natalie Holt ha raccontato di aver contribuito a creare l'atmosfera che Victor Timely porta con sé sullo schermo. La Holt ha spiegato di aver associato a Victor Timely un senso di capriccio, ispirato da una nota di pianoforte "honky tonk".

"Penso che il personaggio di Victor Timely, per me, si colleghi al pianoforte Honky Tonk, perché l'ho usato quando guardava la macchina per la cioccolata calda nel quarto episodio", ha spiegato la Holt. "Quindi sì, per me lui e un pianoforte vecchio stile sembrano essere uniti".

Creato da Peter Sanderson e Rich Yanizeski in The Avengers Annual #21 del 1992, il personaggio di Victor Timely era già una variante di Kang completamente adulta, che si prefiggeva di "conquistare" il XX secolo per ricostruire la propria immagine. Assumendo lo pseudonimo di Victor Timely, questo Kang divenne un enorme industriale e governò la città per anni - a un certo punto, inscenò persino la sua morte per fingere di essere suo figlio, Victor Timely Jr.

Già in precedenza, Natalie Holt aveva rivelato di aver avuto un grande suggerimento da Tom Hiddleston che le ispirò le composizioni della colonna sonora:

"Mi diede un libro di poesie che lo aveva ispirato durante le riprese della seconda stagione. Mi disse: 'Oh, mi piacerebbe mandarti via e-mail alcuni pensieri che ho avuto, se possono essere utili. E un libro di T.S. Eliot, i Quattro Quartetti. Parlano del tempo'. Tom è un attore e un uomo molto riflessivo, e credo che abbia messo molto di sé nel personaggio. È anche uno dei produttori dello show, quindi credo che abbia contribuito in modo determinante alla realizzazione dello show".