Loki 2: come hanno girato gli sbalzi temporali del protagonista?

Avete presente quando Loki salta nel tempo durante la seconda stagione? Anzi, quando viene costretto dalla condizione in cui si trova a spostarsi, tra l'altro con un certo dolore ad accompagnare il trasferimento. Ecco come sono state girate quelle scene.

Chi ha visto la seconda stagione di Loki sa quanto lo slittamento temporale a cui è sottoposto il protagonista della serie su Disney+ sia importante. Infatti il finale di Loki 2 riscrive il Marvel Cinematic Universe. Ma è stato lo stesso Tom Hiddleston durante un'intervista a raccontare come hanno girato quelle scene.

Ogni volta che Tom Hiddleston doveva fare il time-slipping costringeva il suo corpo nelle posizioni più assurde mettendolo in tensione il più possibile. Sforzando quindi i muscoli e cercando di trasmettere il fastidio e il dolore di quel processo. Continuando a farlo il più possibile in ogni posizione in cui riusciva.

A quel punto, dopo aver filmato le posizioni di Loki in tensione, prendevano frame per frame le inquadrature e le sovrapponevano una sull'altra. Quindi in realtà l'attore non si stava muovendo durante lo slittamento temporale ma erano scene già girate messe una sopra l'altra per dare l'idea che il suo corpo quasi si deformasse.

Tom Hiddleston ha raccontato che ha faticato molto in quelle scene perché doveva sottoporre il suo fisico a parecchio stress, oltretutto in diverse posizioni sia del volto che di tutto il resto del corpo. Ma visto il risultato ne è valsa sicuramente la pena.

E voi la sapevate questa? Ditecelo nei commenti, intanto vi riveliamo che il finale di Loki 2 sarebbe dovuto essere completamente diverso.