Loki 2: ecco come verrà gestito il viaggio nel tempo

Stravaganti incroci multiversali e pericolosi intrecci tra le timeline: sembrano essere queste le maggiori insidie che gli eroi del Marvel Cinematic Universe dovranno affrontare nel corso delle nuove avventure.

Dopo qualche riferimento più o meno rilevante in Doctor Strange e in Avengers: Endgame, i viaggi nel tempo sono entrati in gioco prepotentemente con la serie tv Loki, distribuita su Disney+ nel 2021.

Come ben risaputo, la seconda stagione della serie tv con protagonista il dio degli inganni è in dirittura d'arrivo e gli addetti ai lavori cominciano ad intensificare la mole di informazioni e rivelazioni sul nuovo, ambizioso progetto.

Ai microfoni di ComicBook, il produttore esecutivo Kevin Wright, dopo aver clamorosamente confermato il collegamento tra Loki e Deadpool 3, spiega le regole del viaggio del tempo definite ed adottate nei nuovi episodi della serie.

Non pochi spettatori, infatti, hanno esposto le proprie lamentele evidenziando una scarsa chiarezza nelle leggi che regolano gli spostamenti tra le varie linee temporali. A tal proposito, Wright rassicura: “La nostra Bibbia dalla prima stagione in poi: semplicità. Abbiamo cercato di concentrare le informazioni essenziali in una o due frasi semplici, in modo tale che la gente possa dire di aver compreso appieno”

Il produttore, pertanto, promette maggiore chiarezza agli spettatori, i quali riusciranno a comprendere meglio i legami tra i vari elementi sul tavolo.

“Molte volte nella sceneggiatura partivamo da un punto in cui si scriveva molto per poi ridurre tutto quanto, dato che finivamo per mettere in ballo troppe informazioni che forse risultavano confuse”, riconosce Kevin Wright, che conclude con una vera e propria dichiarazione d’intenti: “Abbiamo sempre detto: ‘Mistero contro confusione’. La confusione non fa funzionare nulla; la curiosità, d’altro canto, è positiva e dà i suoi frutti”.

Le prime reazioni a caldo dopo l’anteprima dei quattro episodi iniziali sono positive e fanno ben sperare i numerosi fan trepidanti, anche se un piccolo campanello d’allarme è stato lanciato da alcune critiche proprio alle spiegazioni dei viaggi nel tempo, ritenute ancora confusionarie.

Questa può sembrare una doccia fredda, date le premesse e le promesse di chiarezza. Tutto, però, è ancora da stabilire e solo il tempo può darci risposte definitive. Intanto, possiamo consolarci con la (quasi) certezza di una reunion tra Thor e Loki, i figli di Odino sui quali, probabilmente, il sole splenderà ancora, un’ultima volta.