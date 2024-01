Loki 2, nuovi concept art svelano un OB totalmente diverso da quello che conoscete

Sono stati condivisi su Instagram dei bozzetti di preparazione per il personaggio di Ouroboros, poi interpretato da Ke Huy Quan, che ci danno l’idea di quanto lavoro ci sia dietro una serie tv come Loki e quanto le idee possano cambiare in corso d’opera in un adattamento biunivoco con le esigenze di produzione e di riprese.

Dopo aver mostrato la versione alternativa di una scena di Loki 2, preparata in una bellissima concept art, torniamo a parlare dello show televisivo Marvel riferendoci all’aspetto visivo che avrebbe dovuto avere la seconda stagione stando a del materiale di preparazione poi in qualche modo scartato o sostituito.

In questo caso parliamo del personaggio di Ouroboros, portato sullo schermo dal protagonista di I Goonies, che, nelle idee originali di sceneggiatori e artisti, avrebbe potuto avere un aspetto e tratti caratterizzanti completamente diversi.

L’artista Aleksi Briclot ha diffuso sul social media di Meta diverse versioni del personaggio, capaci rispettivamente di rispondere ad archi narrativi tra loro del tutto dissimili e che avrebbero potuto cambiare la faccia della serie tv.

Tra tutti, in particolare, ci sono i concept che avrebbero voluto Ouroboros come una variante di Mobius o come un meccanico cieco e con in fronte il tatuaggio dell’iconico serpente che si morde la coda.

Un viaggio interessante nel multiverso di quello che sarebbe potuto essere e non è stato e, come già detto, un ottimo esempio di come un prodotto tanto complicato e gigantesco in termini di possibilità, possa svilupparsi nel corso del tempo.

In attesa di scoprire come gli eventi dello show potranno influenza il Marvel Cinematic Universe, vi lasciamo ai bellissimi bozzetti e alle parole del produttore a proposito della possibilità che Loki e Mobius si incontrino di nuovo dopo Loki 2.