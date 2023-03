Loki 2: confermata la presenza di Jonathan Majors nei panni di Kang

A pochi giorni dalla notizia dell'arresto di Jonathan Majors, è arrivata la conferma che l'attore riprenderà nuovamente i panni di Kang il Conquistatore (o almeno di una ennesima sua variante) nella Stagione 2 di Loki, la quale dovrebbe debuttare in streaming su Disney+ alla fine della prossima estate. La sua presenza era già stata anticipata.

In un articolo più ampio di Variety incentrato sull'allontanamento di Victoria Alonso dai Marvel Studios viene confermata infatti la presenza di Jonathan Majors nella seconda stagione di Loki. In realtà, chi ha visto Ant-Man and the Wasp: Quantumania sa benissimo che Majors apparirà nello show con protagonista Tom Hiddleston, dato che quest'ultimo appariva nella scena dopo i titoli di coda accompagnato dal Mobius di Owen Wilson.

I due personaggi erano alla ricerca delle varianti di Kang e quando la trovano finalmente nel personaggio di Victor Timely, che appare sul palcoscenico con Majors a interpretarlo, il volto di Hiddleston ha un sussulto di paura.

Considerando i recenti sviluppi, tuttavia, l'attuale situazione di Majors nella serie - e nell'intero franchise Marvel - è stato messo in dubbio dopo che l'attore è stato arrestato nel fine settimana con l'accusa di aggressione. Nonostante queste accuse, che vanno dall'aggressione di terzo grado alle molestie aggravate, l'avvocato di Majors afferma che ci esistano delle prove in grado di scagionarlo completamente.

"Jonathan Majors è del tutto innocente ed è sicuramente stato vittima di un alterco con una donna che conosce", ha dichiarato l'avvocato difensore Priya Chaudhry in un comunicato. "Stiamo rapidamente raccogliendo e presentando le prove al procuratore distrettuale con l'aspettativa che tutte le accuse vengano ritirate".

"Tutte le prove dimostrano che il signor Majors è del tutto innocente e non l'ha aggredita in alcun modo", ha aggiunto Chaudhry. "Sfortunatamente, questo incidente è avvenuto perché la donna ha avuto una crisi emotiva, per la quale è stata portata in ospedale ieri. La polizia di New York è tenuta a effettuare un arresto in queste situazioni, e questo è l'unico motivo per cui il signor Majors è stato arrestato. Ci aspettiamo che le accuse vengano presto ritirate".