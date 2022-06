Loki 2, confermato un altro ritorno dalla prima stagione: ecco di chi si tratta!

Qualche settimana fa è stato ufficializzato l'inizio delle riprese della seconda stagione di Loki per il mese di giugno. Le informazioni sulla nuova stagione sinora sono scarse ma non mancano le notizie. L'ultima in ordine temporale riguarda Eugene Cordero, che tornerà nella seconda stagione nel ruolo di Casey.

In un'intervista pubblicata da Screenrant, Cordero ha confermato la notizia ai fan. Loki è la serie Marvel più vista e tornerà presto con un nuovo ciclo di episodi.



Nella prima stagione Eugene Cordero si è sdoppiato, interpretando Casey. Quando Loki viene arrestato, Casey è incaricato di classificare le prove del crimine del fratellastro di Thor. Cordero interpreta nella serie anche Hunter K-5E, una variante di Casey che compare brevemente nel finale cliffhanger della stagione, quando Loki si rende conto di essere nel quartier generale di un'altra TVA.



"Si, si, potete [mettere in conto il ritorno di Casey]. Sapete, non posso [dire nulla sulla trama] perché non lo so nemmeno io. Ci sono così tante password e passcode che devo compilare per mettermi in pari con le pagine e il modo in cui funziona è che le cose cambiano continuamente in un modo fantastico. Ci sono così tante cose in movimento in quell'universo che le cose continuano a cambiare, quindi non riesco davvero a definirlo ma sono entusiasta. Non so fino a che punto sarò in grado di farne parte ma sono entusiasta. Quindi preparatevi, sarà divertente, spero. No? Sarà fantastico" ha concluso Cordero.



Ecco la foto che annuncia l'inizio delle riprese di Loki 2, con il ritorno di Tom Hiddleston.