Loki 2, cos'è successo al protagonista nel primo episodio, spiegato bene

E quindi cos'è successo a Loki nella prima attesissima puntata della sua seconda stagione omonima? Un paio di cose che lo hanno costretto a rimettere il suo tempo in carreggiata: capiamole tutti per bene assieme.

Alla fine della scorsa stagione Loki si era ritrovato in quella che ci sembrava un'altra realtà o, addirittura, un altro universo. E invece come scopriamo nel corso dell'episodio il personaggio interpretato da Tom Hiddleston è tornato nel passato della sua stessa timeline.

Questa cosa però lo porta a "glitchare", così come avevamo visto in Spider-Man: No Way Home ma anche in Into the Spider-Verse per uscire dai binari del Marvel Cinematic Universe. Loki deve ritornare "ufficialmente" nella sua timeline altrimenti rischia di restare bloccato nel passato.

Tra l'altro questi sbalzi temporali non dovrebbero essere possibili all'interno della TVA, ma con l'aiuto dell'O.B. di Ke Huy Quan si trova una soluzione: Mobius deve estrarlo dal Telaio Temporale per fissarlo nel presente. Qua se volete c'è anche una spiegazione di cos'è il Telaio Temporale in Loki.

Loki viene quindi portato via dalla matassa del tempo tramite l'oggetto tirato fuori da O.B. in modo che smetta di sbalzare temporalmente.

Sembra quindi che al momento si sia risolto il problema di Loki e che lui e Mobius possano andare a cercare Sylvie, ma il tempo è ormai impazzito nella TVA, quindi tutto può succedere.

Voi avevate capito tutto o vi è servita questa breve spiegazione? Diteci la vostra nei commenti e soprattutto quando vedremo Kang in Loki? Fate tutte le vostre previsioni, scatenatevi!