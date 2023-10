Loki 2, che cos'è il Telaio Temporale di cui parla la serie Marvel?

Se la prima stagione di Loki aveva introdotto per la prima volta ai fan del Marvel Cinematic Universe la Sacra Linea Temporale, che ha condizionato la narrazione di tutti gli episodi, anche la seconda stagione della serie ha replicato la medesima formula, ma introducendo un altro concetto: quello del Telaio Temporale. Scopriamo di che si tratta.

Nel primo episodio di Loki 2, scopriamo che Colui che Rimane era così terrorizzato dalle sue varianti che creò il Telaio Temporale, il motore al centro della TVA che utilizza l'energia temporale grezza per tessere insieme la Sacra Linea Temporale. Impedire a ogni altra linea temporale di esistere, tuttavia, solleva il dibattito più ampio sul libero arbitrio contro il destino, e Colui che Rimane mostra quanto siano sfumati entrambi i lati dell'argomento.

Loki (Tom Hiddleston) insieme a Mobius (Owen Wilson) e agli altri agenti della TVA hanno recentemente scoperto che la potatura dei rami non si limita a riportare la linea temporale a come dovrebbe essere, ma spazza via vite innocenti e le condanna a morire nel vuoto. Sylvie (Sophia Di Martino) è interamente motivata alla vendetta dalla convinzione che la TVA abbia distrutto la sua vita togliendole il libero arbitrio. Prima di compiere la sua vendetta, però, Colui che Rimane ha spiegato a entrambi i Loki come la scelta che stavano compiendo fosse molto più significativa dell'avere il libero arbitrio o dell'essere confinati in un'esistenza determinata da un pazzo interdimensionale.

Come ha detto, la scelta era tra "l'ordine soffocante o il caos cataclismatico", e non c'era una soluzione facile. Potevano distruggere la TVA e portare il libero arbitrio e il caos nel multiverso, oppure continuare a sostenere il sistema oppressivo che li aveva strappati alle loro vite per preservare un universo relativamente pacifico.

Mentre Loki credeva che Colui che Rimane stesse dicendo loro la verità, Sylvie credeva che Loki volesse solo ottenere il trono. Poiché non riusciva a fidarsi di nessuno, non ha creduto a Loki quando lui cerca di convincerla che Colui che Rimane avesse ragione sul fatto che quel tipo di dittatura fosse meglio del caos.

Ouroboros (Ke Huy Quan), alias O.B., ha una profonda conoscenza di tutti i meccanismi che fanno funzionare la TVA. Dopo tutto, ha scritto il Manuale ufficiale della TVA, che è "un indice dettagliato di ogni classificazione meccanica e routine di manutenzione in ogni settore, su ogni dispositivo e all'interno di ogni programma informatico della TVA". Aiuta Loki a risolvere il suo problema di slittamento temporale e, nel farlo, scopre che il Telaio Temporale è malfunzionante.

La TVA ha interrotto tutte le potature dopo aver scoperto che si trattava di varianti che avevano distrutto la propria linea temporale. Con tutte le linee temporali ramificate che ora assorbono più energia temporale che mai, il Telaio Temporale è sovraccarico. L'energia temporale che il telaio elaborava durante la potatura era regolata per gestire solo ciò che serviva alla Sacra Linea Temporale, ma tutte le ramificazioni aggiunte hanno aumentato esponenzialmente la quantità di energia che veniva scritta nell'esistenza.

Per O.B., però, questo non sembra essere un problema. Quando la Cacciatrice B-15 (Wunmi Mosaku) gli dice che la potatura dei rami in più uccide milioni di vite innocenti, risponde immediatamente con un modo per espandere il telaio e aiutarlo a elaborare molta più energia. La modifica del telaio da parte di O.B. non farà altro che alimentare le paure di Loki, poiché renderà il Telaio Temporale in grado di tessere tutte le nuove linee temporali, portando con sé tutte le varianti di Kang. Se il suo piano non funziona e il telaio non è in grado di gestire il flusso del tempo, le linee temporali saranno completamente libere l'una dall'altra e inizieranno le incursioni, le collisioni tra universi.