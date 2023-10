Loki 2, cosa c'è di vero nell'easter-egg agli X-Men? Parla il regista

Loki 2 sembra avere un easter-egg dedicato agli X-Men al suo interno, e il regista della serie ne ha parlato recentemente in un’intervista.

Dan Deleeuw, regista per la seconda stagione di Loki, ha parlato in un’intervista a Screenrant di quel possibile easter-egg dedicato agli X-Men, riferendosi alla scena in cui si vede una porta rossa simile a quella che conduce a “Cerebro”.

“Nel reparto artistico, la nostra production designer, è un genio con tutti i set. Come si può vedere con i poster della TVA, se si lascia che il reparto artistico si occupi di qualcosa, se ne uscirà con idee incredibili che hanno una storia alle spalle. Ma è qualcosa che non avremmo mai previsto di vedere sul set. Non era davvero previsto". Il regista ha poi fatto riferimento a quello che spesso gli diceva il suo tutor all’università durante le lezioni “Beh, se c'è, c'è. È come dire: "Ok, non credo che fosse questa l'intenzione, ma se per loro c’è, perché no?" riferendosi alla differenza di vedute e interpretazioni, lasciando intendere che, se i fan interpretano quella porta come un possibile riferimento agli X-Men, perché non lasciarglielo fare?

Parole che sanno di smentita quelle del regista, ma considerato appunto che la realizzazione è stata affidata al reparto artistico, chissà che qualche riferimento non sia davvero voluto. Secondo un’altra strana teoria invece, Loki è connesso a Spider-Man: Across the Spiderverse.