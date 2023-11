Loki 2, cosa ne pensa Tom Hiddleston del finale della serie?

Negli ultimi anni è indubbio che quella dell'MCU sia una strada decisamente in salita, tra i nuovi film che non hanno, di fatto, soddisfatto le aspettative anche dei più irriducibili appassionati, fino alle serie tv dal valore decisamente sotto la media, Loki si posiziona come una vera mosca bianca in mezzo a tutto questo.

Nonostante nelle sale sia da pochi giorni arrivato il nuovo film dell'MCU infatti (qui potete leggere la nostra recensione di The Marvels), sembra che la maggior parte di quella che è l'attenzione del pubblico si sia concentrata proprio sullo show con Tom Hiddleston. Con un finale come è quello di questa seconda stagione però, forse non è un caso.

Quello che il pubblico si è ritrovato davanti infatti non è stato una delle classiche conclusioni a cui solitamente il pubblico Marvel è preparato, anche l'assenza di una qualsiasi scena post-credit ha decisamente lasciato sorpresi in molti.

Tuttavia, che cosa ne pensa l'attore protagonista di questa conclusione? Ecco cosa ha detto la star durante una recente intervista per Cinema Blend:

"Penso che la cosa davvero interessante sia vedere cosa Loki ha imparato nel corso di questi episodi. All'inizio era semplicemente questo nemico degli Avengers che si teletrasporta con il Tesseract, ma attraverso le esperienze con Mobius e Sylvie ha avuto una seconda possibilità. Ha capito che non c'é mai stata gloria nei suoi propositi e tutta la serie riguarda in realtà la ridefinizione del suo scopo ultimo".

