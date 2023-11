Loki 2, cosa vedere dopo il commovente finale di stagione

Il finale di Loki 2 è stato sorprendente dal punto di vista della narrazione in sé così come da quello, più ampio, relativo al Marvel Cinematic Universe: Loki infatti finisce, e non sembra aver bisogno di implementare altri archi narrativi per farlo. Consigliamo, quindi, a chi già senta la mancanza di Loki 3 cose da vedere dopo la serie Marvel.

Dopo aver condiviso una classifica di tutti i personaggi presenti in Loki, torniamo a parlare del riuscitissimo show della Casa delle Idee per consigliare ai fan della serie qualcosa che possa in qualche modo sostituire la bellissima narrazione che ha riguardato il Dio dell’Inganno o che ne richiami le tematiche in qualche modo.

Il primo prodotto che consigliamo a chi ha apprezzato lo sconvolgente ed emozionante finale di Loki non può non essere The Fountain - L’Albero della Vita, del regista di Requiem for a Dream, Darren Aronofsky: il film del regista newyorkese è strano e difficile da digerire ma possiede tantissimi punti in comune con il Loki presentato sul piccolo schermo soprattutto per quanto riguardi il finale e il significato che si è voluto dare all’intera trama. La colonna sonora, assolutamente particolare in entrambi i casi è un altro punto di contatto che i fan sapranno apprezzare.

Un altro film che potrebbe interessare agli spettatori di Loki è Ricomincio da Capo, piccolo cult di inizio anni ’90 in cui Bill Murray rimane incastrato in un loop temporale, essendo costretto a rivivere ossessivamente la stessa giornata. Così come Loki sarebbe difficile etichettare il film in un genere preciso e, di nuovo, come nella serie Marvel, il protagonista deve continuare a impegnarsi al massimo, fino alla fine, per poter raggiungere un obiettivo.

Infine consigliamo la visione di un qualsiasi video su Youtube che metta in risalto l’arte del Kintsugi. Il Kinstugi è una pratica giapponese che consiste nel riparare oggetti in ceramica attraverso l’uso di venature d’oro. Questa forma d’arte dal forte significato metaforico è chiaramente richiamata tanto nel dispositivo temporale di Colui che resta quanto nella corona di Loki del finale di serie.

Sperando di avervi aiutato a superare la fine di una delle serie più riuscite dell’universo Marvel, vi lasciamo alla recensione di Loki 2.