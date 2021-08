Loki 2: una dichiarazione di Kevin Feige potrebbe indicare un ritardo nella produzione?

Anche se non era inizialmente nei piani della Marvel, una seconda stagione di Loki arriverà. Ma la domanda è: quando? Difficile dirlo, soprattutto considerando le ultime dichiarazioni di Kevin Feige, Presidente dei Marvel Studios, dalle quali si può presupporre che l'attesa non sarà breve.

Come sappiamo, la regista della prima stagione di Loki Kate Herron, non continuerà a lavorare sullo show nella seconda stagione. La Herron, qualche tempo fa, aveva annunciato l'addio alla serie e alla famiglia Marvel, almeno per il momento. La regista, infatti, avrebbe deciso di prendersi del tempo per lavorare a dei progetti personali. "Non tornerò" ha dichiarato a Deadline. "E' sempre stato nei piani di esserci solo su questa prima season ad essere onesti, la stagione 2 non era in programma per me. Sono davvero felice di guardare lo show da fan la prossima stagione, ma penso solo di essere orgogliosa di quello che abbiamo fatto qui e di aver dato tutto ciò che avevo. Sto lavorando ad altri progetti ancora non annunciati."

Ai microfoni di Collider Kevin Feige ha commentato l'addio della Herron e ha aggiornato i fan sui lavori di Loki 2 dicendo che "Siamo in corso d'opera. Stiamo sviluppando lo show proprio adesso. La speranza è che torni gran parte della stessa squadra. Kate sta andando verso cose più grandi e migliori, quindi la ricerca del regista inizierà a breve." Il Presidente dei Marvel Studios ci ha dunque svelato che non ci sarebbe ancora un regista designato e, anzi, non si è ancora neanche iniziato a cercare. Questo elemento, legato alla fitta agenda di uscite del MCU nel 2022, potrebbe spostare di molto l'uscita di Loki, che potrebbe slittare a fine 2022, o addirittura inizio 2023.

Come sappiamo, infatti, a fine 2021 su Disney+ vedremo la nuova serie Hawkeye, mentre nel 2022 dovrebbero arrivare Ms. Marvel, Moon Knight, e She-Hulk. Senza, ovviamente, dimenticare Secret Invasion, lo show con Emilia Clarke che sarà distribuito presumibilmente nel corso del 2022. Una lista di uscite troppo piena, in cui non potrebbe esserci posto per Loki 2. Senza contare, tra l'altro, che se da un lato gli eventi di Loki hanno posto le basi per i film in arrivo, Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dall'altro non sappiamo se ci sarà la necessità di far uscire altre pellicole prima di Loki 2, vincolando così l'arrivo della serie ad una data ben precisa.