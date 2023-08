Loki 2, il Dio dell'Inganno ritrova Sylvie nel Multiverso in questa scena in anteprima

Il trailer di Loki 2 è il più visto delle serie Disney+, ma i fan sono avidi di nuovi dettagli. Proprio oggi, una nuova clip dello show MCU proviene da una fonte inaspettata: l'account Twitter di McDonald's UK!

La scelta può apparire surreale, eppure non è la prima volta che la celebre catena di fast food omaggia un prodotto audiovisivo – basti pensare alla commercializzazione della salsa Scechuan, direttamente dall'universo narrativo di Rick and Morty. Tornando a Loki, la clip in questione mostra Sylvie (interpretata da Sophia Di Martino) mentre lavora al bancone, dove si ricongiunge con una delle varianti di Loki (Tom Hiddleston); inoltre, l'annuncio di una salsa agrodolce termina il breve video.

Considerando il finale della stagione precedente (Per tutti i tempi. Sempre, diretto da Kate Herron e scritto da Michael Waldron ed Eric Martin), non è chiaro quale sarà il loro rapporto: potrebbero odiarsi, perdonarsi o addirittura tornare amanti, perciò la scelta di commercializzare una salsa agrodolce risulta a dir poco azzeccata!

Nel cast della seconda stagione, oltre a Hiddleston e di Martino, figureranno anche Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku e altri celebri attori; inoltre, Jonathan Majors tornerà sullo schermo dopo le pesanti accuse mosse nei suoi confronti. Meno certo è il suo futuro all'interno del Marvel Cinematic Universe.

La seconda stagione dello show, che sarà composta da sei episodi, debutterà su Disney+ il prossimo 6 ottobre 2023; stavolta, però, Eric Martin prenderà il posto di Michael Waldron come capo sceneggiatore. L'aspettativa è alta, soprattutto dopo un investimento simile: il budget per Loki 2 vi lascerà a bocca aperta.