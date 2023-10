Loki 2, il direttore della fotografia assicura: 'Il finale? Il momento più significativo'

All'interno di un panorama stracolmo di produzioni per il piccolo schermo per quanto concerne quelle ambientate all'interno dell'universo cinematografico Marvel, sicuramente la serie di Loki si è saputa distinguere ampiamente da tutto il resto. Con Tom Hiddleston a guidarla i vantaggi sono molti, ecco perché il pubblico si aspetta il meglio.

Se dunque è vero che lo show porta con sé una discreta dose di responsabilità verso il pubblico, che si aspetta sempre di vedere risoluzioni o qualità della messa in scena di un certo livello, è anche vero che questo si traduce in una sempre più alta aspettativa per quello che sarà il finale della seconda iterazione.

Vista la posta in gioco alla fine, è più che naturale, soprattutto se si vuole trattare il nuovo villain principale, ovvero Kang. A tal proposito è intervenuto di recente il direttore della fotografia di Loki, che ha voluto subito rassicurare i fan.

"Abbiamo girato la sequenza più importante della stagione, almeno la parte più significativa, in un solo giorno. Eravamo molto vicini alla fine delle riprese", ha detto Isaac Bouman.

"Penso sia stato il giorno più importante per tutti noi della produzione. Potevi sentire l'importanza di questa storia. La storia di Loki è andata avanti così a lungo, ma questo capitolo ora si chiude".

Voi che ne pensate? Ecco la nostra recensione di Secret Invasion, altro prodotto Marvel per il piccolo schermo. Oltretutto, avete visto il trailer di The Marvels?