Loki 2, Disney+ annuncia la data: quando escono i nuovi episodi della serie MCU?

Dopo gli ultimi rumor sulle varianti del Dio dell'Inganno, la piattaforma di streaming on demand ha ufficialmente annunciato la tanto attesa data d'uscita di Loki 2, seconda stagione dell'acclamata serie tv targata Marvel Studios con protagonista Tom Hiddleston.

Purtroppo chi sperava in un'uscita estiva dovrà pazientare ancora un po', dato che nelle scorse ore i Marvel Studios hanno rivelato che Loki tornerà su Disney+ il 6 ottobre 2023. In precedenza, i piani della Disney avevano previsto un'uscita nel corso dell'estate del 2023, per replicare il modello e le tempistiche di distribuzione della prima stagione, uscita appunto nel corso dell'estate 2021, tuttavia con questo annuncio arriva la conferma che i Marvel Studios hanno deciso di rinviare l'uscita di Loki 2 e allontanarla dall'attesissima Secret Invasion, la serie tv MCU con protagonista il Nick Fury di Samuel L. Jackson che invece arriverà sulla piattaforma a giugno.

Ricordiamo che, al di là di alcune brevi clip promozionali, la Marvel non ha ancora fornito immagini, poster o trailer dedicati alla seconda incarnazione della serie televisiva con Tom Hiddleston, e anche i dettagli sulla trama dei prossimi episodi rimangono a dir poco scarsi. Tra le novità segnaliamo l'esordio nel mondo Marvel di Ke Huy Quan, star di Everything Everywhere all at once fresca vincitrice dell'Oscar, e il ritorno di Jonathan Majors nei panni di Kang e delle sue Varianti, dopo le vicissitudini legali delle scorse settimane.

Appuntamento al 6 ottobre prossimo, dunque: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.