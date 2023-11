Loki 2: le domande più importanti rimaste senza risposta dopo il finale

Sicuramente il finale di Loki è stata una delle ore più entusiasmanti e soddisfacenti del Marvel Cinematic Universe, con sequenze splendidamente scritte e dirette e un'interpretazione di Tom Hiddleston davvero emozionante. Tuttavia, ci sono alcune domande che nel corso di queste due stagioni della serie Marvel non hanno trovato alcuna risposta.

Qual è lo scopo principale della TVA ora? La TVA è tornata in piena attività, ma a quale scopo, ci chiediamo? Ora che opera con B-15 al timone, sappiamo che una delle nuove missioni della TVA è quella di monitorare le varianti di Colui che Rimane. Negli ultimi momenti del finale di Loki, apprendiamo che la TVA è venuta a conoscenza del Kang che abbiamo conosciuto in Ant-Man and the Wasp: Quantumania e ha provato sollievo nel sapere che Scott Lang (Paul Rudd) e i suoi coorti sono riusciti a contrastarlo.

Cosa succederà a Victor Timely? A parte il suo status di alleato utile e, finora, fedele, è ancora una variante di Colui che Rimane. Rimarrà alla TVA? Se sì, cosa ne penserà del compito di monitorare le varianti di se stesso? Se rimarrà alla TVA, si unirà a loro nel loro lavoro? Vorrà mai farlo? Se il MCU sceglierà di andare avanti con la storyline delle varianti di Kang (specialmente dopo l'addio di Destin Daniel Cretton a The Kang Dynasty), sarebbe opportuno che Victor svolgesse un ruolo all'interno dell'immenso cast delle varianti di Kang.

Cosa accadrà a Sylvie e Mobius? Sylvie e Mobius sono personaggi meravigliosi ed entrambi sono rimasti con percorsi piuttosto aperti, ci sarà spazio per loro all'interno del più ampio MCU? Alcune indiscrezioni suggeriscono che Owen Wilson riprenderà il ruolo di Mobius in Deadpool 3.

Detto questo, lo stato emotivo in cui abbiamo visto Mobius l'ultima volta lo mostrava piuttosto cupo, mentre guardava i suoi figli vivere una vita felice con una variante di se stesso. È difficile dire quali motivazioni potrebbero spingere Mobius a intraprendere una nuova missione. Lo stesso vale per Sylvie; in sostanza, ha ottenuto ciò che voleva: la possibilità per le linee temporali ramificate di vivere con il libero arbitrio.

Cosa succederà a Ravonna Renslayer? Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw), che era stata falciata due episodi prima del finale, è arrivata nel Vuoto alla Fine del Tempo, dove è stata accolta da un vento simile a una tempesta e da lampi di luce viola. Questo, ovviamente, sembra indicare che abbiamo assistito ai suoi ultimi momenti prima di incontrare una fine fatale per mano di Alioth, l'entità che funge da temibile guardiano del Vuoto.

La regola generale suggerisce che, se non abbiamo visto letteralmente il personaggio morire, non è davvero morto. Se dovesse sfuggire ad Alioth, non sarebbe la prima, dopotutto. Immaginando che sopravviva, cosa potremmo aspettarci da Ravonna? Si sentirebbe ancora fedele alla causa di Colui che Rimane, o forse a quella di una variante di Kang, dopo tutto quello che ha passato?

Thor scoprirà mai cosa è diventato Loki? Ha visto Loki al suo peggio e in momenti che lasciavano intendere il suo meglio, e non si è mai arreso con lui. Anche dopo aver visto il fratello scatenare il caos come un vero cattivo, per quanto fuorviante potesse essere, Thor ha sempre visto il bene che sapeva esistere in Loki. Sarebbe una vera tragedia, soprattutto dopo aver assistito alla brutale morte di Loki per mano di Thanos (Josh Brolin) in Avengers: Infinity War, se Thor non venisse mai a conoscenza della redenzione e del sacrificio eroico di suo fratello.