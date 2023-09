Loki 2: tutto quello che dovete ricordare della saga MCU

Il prossimo tassello del Marvel Cinematic Universe ad arrivare sarà la seconda stagione di Loki, in uscita il 6 ottobre su Disney+, che continuerà le avventure del dio dell'inganno che avevamo lasciato smarrito nel caos del Multiverso dopo la frattura di quest'ultimo e la morte di Colui che Rimane. Ecco tutto quello che vi occorre sapere del MCU.

Loki è stato un punto fermo del MCU quasi fin dalla sua nascita: vissuto nell'ombra di suo fratello Thor (Chris Hemsworth) nel primo film di Thor, prima di diventare l'antagonista principale di The Avengers. In quel film, il desiderio di Loki di attaccare la Terra è diventato il collante che ha riunito gli Eroi più potenti della Terra, culminando infine nella cattura di Loki e nel suo ritorno ad Asgard.

Tra Thor: The Dark World e Thor: Ragnarok, la dinamica di Loki con la sua famiglia ha iniziato a essere messa alla prova e alla fine ha stretto un'alleanza più forte con suo fratello. Tutto questo è stato messo in discussione dall'arrivo di Thanos (Josh Brolin) e della sua nave di guerrieri ostili, che ha decimato alcuni dei superstiti di Asgard e ha brutalmente ucciso Loki a mani nude nei minuti iniziali di Avengers: Infinity War. Ma in Avengers: Endgame, la storia di Loki si è complicata ulteriormente, poiché il viaggio nel tempo dei Vendicatori li ha riportati al 2012 - e ha portato Loki a fuggire accidentalmente con il Tesseract.

Loki è stato poi trovato e arrestato dalla TVA, che lo ha accusato di aver manomesso la "Sacra Linea Temporale", compiendo viaggi nel tempo non autorizzati. La crescita di Loki si concretizza nell'aiutare la TVA a cercare una delle sue "varianti" di un altro tempo, che si rivela essere nientemeno che Sylvie (Sophia di Martino). Loki e Sylvie partono quindi per la loro missione alla ricerca dei Custodi del Tempo, gli antichi esseri che si suppone siano a capo dell'intera TVA. Nella lotta che segue, molti personaggi apprendono che la TVA ha rapito e fatto il lavaggio del cervello a persone reali per farle diventare loro agenti.

Alla fine, Loki e Sylvie finiscono nel Vuoto fuori dallo spazio e dal tempo, sorvegliato da un mostro noto come Alioth. Pur avendo incrociato diverse altre versioni di Loki, i due sono riusciti a fuggire, finendo nell'ufficio di una variante di Kang soprannominata Colui che Rimane. Agli occhi di Colui che Rimane, la sua formazione della Sacra Linea Temporale e della TVA è l'ultima cosa che impedisce una guerra multiversale, che si scatenerà in caso di sua morte. Motivata dalla vendetta, Sylvie pugnala a morte Colui che Rimane e rispedisce Loki alla TVA, ma in una versione alternativa, dove i suoi nuovi amici non si ricordano della sua esistenza e una statua di Kang appare in mezzo al quartier generale della TVA.

Decenni prima di questi eventi, un'altra versione di Kang fu bandita dai suoi compagni nel Regno Quantico, dove strinse amicizia con Janet Van Dyne (Michelle Pfieffer). Dopo che Janet si rese conto delle vere intenzioni di Kang e tentò di combatterlo, entrambi rimasero su fronti opposti in una guerra nel Regno Quantico, mentre Kang riaffermava il suo potere nella sua personale Chronopolis. Janet è stata salvata dalla sua famiglia durante gli eventi di Ant-Man and the Wasp, ma l'intera famiglia di Ant-Man è stata poi rigettata nel Regno Quantico in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Alla fine, Kang, saputo dell'arrivo di Janet e della sua famiglia, ha ricattato Scott Lang (Paul Rudd) affinché recuperasse per lui un pezzo di tecnologia da un livello subatomico e ha rivelato i suoi piani per distruggere l'intero multiverso. Ne è seguita una lotta che ha coinvolto i combattenti per la libertà del Regno Quantico e che è culminata con la distruzione di Kang da parte dello stesso motore quantico che avrebbe dovuto riportarlo a casa.

Ma, come rivelato dalle scene post-credit di Ant-Man 3, ci sono molti altri Kang in circolazione, dato che il Consiglio dei Kang può riempire un intero stadio, e una versione del XIX secolo di nome Victor Timely è già uno scienziato e un inventore popolare.

A quanto pare Victor Timely sarà fondamentale in Loki 2.

Per scoprirlo non ci resta che attendere l'arrivo dei nuovi episodi della serie con Tom Hiddleston protagonista.