Loki 2, quanto durerà il primo episodio della seconda stagione con Tom Hiddleston?

Mentre aspettiamo Loki 2, è stata condivisa la durata del primo episodio di Loki2. Quanti minuti saranno?

"Loki stagione 2 EP numero 1

45 minuti

(39) titoli di coda.

Crawl a 42 minuti

#MarvelStudios #loki"

Così si legge in un post X sulla durata del primo episodio di Loki 2. Togliendo dunque i titoli di coda, l'episodio durerà circa 39 minuti, leggermente di meno rispetto al runtime a cui si è abituati per la serie.

Manca davvero poco all'arrivo del secondo capitolo con Tom Hiddleston. I fan sono più curiosi che mai di sapere come si svilupperà la sua storia nei prossimi episodi in uscita.

I fan si sono anche chiesti in quanti episodi di Loki 2 apparirà Jonathan Majors: l'attore è infatti ultimamente sotto i riflettori per un'accusa di presunta violenza verso la sua compagna. Inoltre, una rissa in cui sarebbe coinvolto (un'azzuffata tra due ragazze, mitigata dall'attore) starebbe facendo parlare online. Majors sta infatti rischiando di perdere la parte, e non resta dunque che aspettare ulteriori sviluppi riguardo al suo caso per dare una risposta certa alla sua presenza nel MCU.

Siete soddisfatti della durata del primo episodio di Loki 2? Avreste voluto che durasse di più o magari di meno? Lasciateci un commento per farci sapere la vostra opinione!