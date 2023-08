Loki 2: quanto dureranno gli episodi della serie con Tom Hiddleston?

Il budget milionario di Loki 2 lascia ben sperare sulla riuscita della seconda stagione della Serie TV dedicata al peculiare personaggio interpretato da Tom Hiddleston, ma ci sono anche altri numeri che potrebbero interessarvi.

Senza troppi giri di parole, ci riferiamo alla struttura della serie, dalla durata al numero di episodi, con qualche speculazione anche su altri aspetti.

Il suo debutto avverrà il 6 ottobre 2023 su Disney+. La seconda serie, e questo già lo sappiamo, avrà esattamente sei episodi proprio come la prima stagione di Loki; tuttavia, quanto alla durata ancora brancoliamo nel buio.

Per questa ragione, potrebbe essere utile pescare nel suo recente passato. La prima stagione, infatti, potrebbe essere ampiamente rappresentativa dello schema futuro e per certi versi segue perfettamente la regola dei sei episodi da meno di un'ora già vista anche in altri prodotti del Marvel Cinematic Universe apparsi sulla popolare piattaforma streaming.

La prima stagione di Loki era così strutturata:

Gloriosi propositi - 53 minuti La variante - 56 minuti Lamentis - 44 minuti L'evento Nexus - 50 minuti Viaggio nel mistero - 51 minuti Per tutti i tempi. Sempre - 48 minuti

Appare chiaro, dunque, che anche questa serie abbia seguito il rigoroso pattern delle altre Serie TV Disney+ dedicate al MCU, come ad esempio quanto visto nel nostro calcolo del folle costo al minuto di Secret Invasion.

Possiamo aspettarci anche nella stagione episodi di una durata variabile dai 40 ai 60 minuti ma al netto di scene post-credit, titoli di coda e riassunti dovremmo essere nella forbice tra i 35 e i 45 minuti. Discorso a parte per le scene post-credit, la cui presenza, a nostro avviso, non dovrebbe essere in discussione nonostante l'assenza di queste da altri prodotti più recenti, tra cui proprio la serie incentrata sul personaggio di Nick Fury.