Loki 2: tutti gli Easter-egg dell'episodio 5, li avete notati?

Come ogni settimana, ogni appuntamento con un nuovo episodio di Loki non è solo il momento in cui apprendiamo di più sulla storia raccontata nel corso della stagione ma dà anche modo agli spettatori di divertirsi il più possibile nella ricerca di questo o quel riferimento al più vasto Marvel Cinematic Universe. Ecco tutti gli Easter-egg di oggi.

Innanzitutto, i titoli di testa. Il titolo di Loki è solitamente lo stesso ogni settimana, con ogni singola lettera della parola che cambia font e stile fino ad arrivare alla nota cifra stilistica. Tuttavia, nell'ultimo episodio, prima di arrivare al titolo abituale di Loki, ogni lettera scompare e riappare completamente, invece di cambiare semplicemente stile come al solito. In questo modo, si delinea la storia dell'episodio, in particolare il punto della trama che vede Loki scomparire e riapparire nel tempo.

Alcatraz. Mentre Alcatraz è una destinazione turistica del mondo reale, l'isola-prigione è stata utilizzata a lungo nella storia della Marvel. Da X-Men: Conflitto finale come campo di battaglia all'uso frequente nei fumetti degli X-Men, la prigione è stata avvistata in diverse storie dei fumetti Marvel. In Loki, la variante di Casey, Frank, è un detenuto della prigione di Alcatraz che sta pianificando una fuga.

Fuga da Alcatraz. Il tentativo di fuga di Frank da Alcatraz nell'episodio 5 è curiosamente ambientato nel 1962, lo stesso anno in cui il vero Frank Morris tentò di fuggire dalla prigione di Alcatraz. In un divertente colpo di scena sulla storia dello show basata sul viaggio nel tempo e sul multiverso, la prima stagione aveva introdotto l'idea di personaggi del MCU che sostituiscono figure reali quando Loki aveva impersonato D.B. Cooper. Stavolta è accaduto con la rivelazione che Frank Morris era in realtà la vita che Casey aveva vissuto nella Sacra Linea Temporale prima di essere reclutato nella TVA.

The Zartan Contingent. Quando ci viene mostrata la vita di Ouroboros prima della TVA, si scopre che ha scritto un libro intitolato The Zartan Contingent, che è un Easter-egg che fa riferimento a diversi franchise. In primo luogo, il Contingente Zartan era stato citato dalla prima stagione di Loki. In secondo luogo, Zartan è un riferimento a un cattivo dei G.I. Joe ed è un maestro del travestimento, un po' come Loki stesso. Infine, gli Xartan sono una razza di mutaforma dei fumetti Marvel.

Come vi abbiamo già anticipato, l'episodio 5 di Loki contiene una scena post-credit nascosta, in quanto è rappresentata solo da una registrazione audio.

Fantastici Quattro. Durante l'episodio, Loki incontra Dom, la variante di Mobius, nella sua casa nella linea temporale ramificata. Il numero della porta di casa di Mobius - o più propriamente di Dom - è 1049, un riferimento a Terra-1049. Nei fumetti, questa Terra era una realtà costruita da Franklin Richards, il figlio di Reed Richards e Sue Storm, all'inizio dell'Ottavo Cosmo.