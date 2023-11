Loki 2, un Easter-egg svela nuovi dettagli sul Kang di Ant-Man 3

La seconda stagione di Loki ha presentato al pubblico una nuova variante di Kang il Conquistatore nella forma di Victor Timely. Timely ha avuto un ruolo chiave nella serie e ha aiutato Loki e i suoi amici della TVA a trovare un modo per riparare il telaio temporale ma un nuovo Easter-egg svela maggiori dettagli sulla variante vista in Ant-Man 3.

Majors ha fornito un'interpretazione convincente, differenziandosi dalle altre varianti di Kang presenti nella prima stagione e in Ant-Man 3.

La seconda stagione dello show con Tom Hiddleston protagonista è stata ricca di eventi e di vari richiami a film e azioni precedenti nella storia del MCU. Una scena interessante è stata quella di un dossier contenente informazioni su altre varianti di Kang nel multiverso. Sembra che questa scena abbia fornito ulteriori informazioni sul Kang che il pubblico ha visto in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

La seconda stagione di Loki ha mostrato il tentativo della TVA di salvare il Multiverso dall'implosione e dalla distruzione. Alla fine, Loki ha raggiunto il suo scopo glorioso ed è diventato il Dio delle Storie. In una stagione ricca di contenuti narrativi, i fan hanno individuato e decodificato un Easter-egg che pare riveli ulteriori dettagli sulla variante di Kang il Conquistatore di Jonathan Majors apparsa nell'ultimo film su Ant-Man.

Erik Voss di New Rockstars ha pubblicato un nuovo video che illustra molti Easter-egg della seconda stagione. Il video include la scena in cui Mobius - nel finale della Stagione 2 di Loki - estrae un dossier che contiene informazioni su una variante di Kang. Voss si è affrettato a precisare che queste informazioni riguardavano il Kang di Ant-Man 3.

Con l'aiuto di un altro fan che ha decodificato i dettagli del dossier, Voss ha dedotto che il Kang di Ant-Man 3 è la variante Kang numero K8910. Vengono fornite ulteriori informazioni sul modo in cui è entrato in contatto con Scott Lang e come da allora sia stato neutralizzato, come si vede alla fine del film. Questo collega quindi la serie e il film e dà il via alla caccia alle altre varianti di Kang.

Non è ancora chiaro in quale dei prossimi progetti potremmo vedere la successiva variante di Kang e se questa sarà ancora interpretata da Majors, viste le brutte vicende giudiziarie in cui è stato coinvolto l'attore all'inizio di quest'anno.