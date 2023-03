Loki 2, quali sono gli enigmatici indizi sulla colonna sonora?

In arrivo su Disney+, la seconda stagione di Loki dedicata al dio del male interpretato da Tom Hiddleston è stata forse anticipata da un tweet della compositrice della colonna sonora?

La serie ha ricevuto particolari elogi agli Emmy, ai Critics' Choice e ai People Choice Awards sia per la magistrale interpretazione di Hiddleston sia per l'eccezionale colonna sonora curata dalla compositrice Natalie Holt.

E proprio Holt ha svelato in un tweet alcuni enigmatici indizi sulla colonna sonora di Loki 2. L'immagine ritrae degli uomini stilizzati la cui testa è composta ciascuna da una forma geometrica diversa. Ma nessuna traccia dell'elenco completo della colonna sonora, il cui annuncio da Natalie Holt faceva ben sperare a un rilascio anticipato.

Si ipotizza che si tratti semplicemente di un troll e che l'immagine sia legata all'uscita in vinile della colonna sonora della prima stagione di Loki. Infatti, nel tweet viene taggato Mondo, ovvero un negozio online che realizza tra le altre cose anche dischi in vinile. E proprio Mondo aveva anticipato che la colonna sonora di Loki avrebbe avuto la sua versione in vinile.

Ma quando esce la seconda stagione? Top secret sia la data di uscita di Loki 2, che potrebbe essere posticipata rispetto ai programmi iniziali, sia la trama della serie TV con protagonista Tom Hiddleston che riprende le vicende dell'antieroe a partire dagli eventi di Avengers: Endgame. Tutto ciò che sappiamo è che la seconda stagione riprenderà dal finale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Inoltre ci saranno due new entry in Loki 2.

Nell'attesa potete recuperare la prima stagione di Loki in streaming su Disney+.