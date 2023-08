Loki 2, nei nuovi episodi ci sarà anche un'altra Variante di Kang: di chi si tratta?

Avevamo lasciato Loki e Mobius impegnati nella ricerca delle Varianti di Kang il Conquistatore e al termine di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, nella scena post-crediti finale, li ritrovavamo indietro nel tempo ad ammirare la figura di Victor Timely, che probabilmente sarà centrale, ma anche un'altra Variante sarà della partita nella Stagione 2.

Secondo The Cosmic Circus, nella seconda stagione di Loki non vedremo solo Victor Timely e il suo Astounding Emporium Marvels. Il sito spiega infatti che alcune scene vedranno il ritorno di Colui che Rimane, la prima Variante incontrata nella stagione precedente e che "queste scene... non saranno una riproposizione del finale della prima stagione, ma piuttosto nuove scene che hanno luogo nella Cittadella alla Fine del Tempo e nel Vuoto". A quanto pare, la storia raccontata in Loki si chiuderà in un "loop", anche se non è ancora chiaro cosa significhi.

È possibile che, visti i continui problemi legali di Jonathan Majors, i Marvel Studios cambino rotta e tolgano Kang dal cast? È certamente possibile, anche se c'è ancora un film intitolato Avengers: The Kang Dynasty all'orizzonte!

Se dovessimo azzardare un'ipotesi, queste scene potrebbero spiegare meglio la creazione della TVA e come Colui che Rimane sia diventato il Kang dominante commettendo un genocidio multiversale. La Stagione 2 di Loki potrebbe sicuramente svelare qualcosa di importante sulla direzione di questa Multiverse Saga.

La seconda stagione vedremo Loki insieme a Mobius, al cacciatore B-15 e a una squadra di personaggi nuovi e alcuni di ritorno, navigare in un multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, del Giudice Cacciatore, di Miss Minutes e della verità dietro cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso.

Il debutto di Loki 2 è fissato per il prossimo 6 ottobre sempre su Disney+.