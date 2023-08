Loki 2, quanti episodi avrà la nuova stagione?

Archiviato il per molti deludente finale di Secret Invasion, è già tempo di pensare alla prossima serie del Marvel Cinematic Universe: a farci compagnia stavolta ci sarà nuovamente Loki, pronto a portarci a spasso per il multiverso dopo una prima stagione che ha avuto l'enorme merito di sbloccare la situazione presentandoci Kang.

L'attesa è quella delle grandi occasioni, come dimostra l'incredibile numero di visualizzazioni registrate dal trailer di Loki 2 nel giro di pochi giorni: la serie che seguirà i personaggi di Tom Hiddleston e Owen Wilson farà il suo esordio su Disney+ il prossimo ottobre, ma di quanti episodi sarà composta per la precisione?

Le serie Marvel, in effetti, sembrano non seguire una regola precisa sotto quest'aspetto: a show di 6 episodi come la già citata Secret Invasion o Moon Knight si sono alternate ad esempio serie di 9 episodi come WandaVision o She-Hulk, per cui la durata effettiva di un nuovo prodotto di questo tipo non è mai da dare per scontata.

Stando alle fonti ufficiali, comunque, Loki consterà di soli 6 episodi: speriamo, ovviamente, che gli Studios se li faranno bastare per approfondire a dovere una storyline che si preannuncia fondamentale per il proseguo dell'MCU! Durata a parte, intanto, scopriamo insieme chi è il Kang che appare nel trailer di Loki 2.