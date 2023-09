Loki 2, in quanti episodi della nuova stagione apparirà Jonathan Majors?

Loki 2 è sicuramente la produzione Marvel più attesa dell'ultimo periodo, vuoi perché la sua prima stagione è ad oggi l'unica cosa buona realizzata in maniera decorosa per il piccolo schermo, vuoi anche per il fascino del personaggio di Tom Hiddleston. Che questa nuova interazione abbia molta responsabilità sulle spalle è innegabile.

Come tutte le cose belle però, anche Loki 2 è dovuta passare sopra ad un bel polverone prima che potesse mostrarsi in maniera concreta al suo pubblico con un trailer.

Sono infatti mesi ormai che si discute del caso di Jonathan Majors, l'interprete di Kang è stato accusato di aggressione ed il processo sembra ancora lontano, in quanto viene costantemente posticipato dalle autorità giudiziarie.

Questo fatto ha indubbiamente fatto sorgere molti dubbi sulla presenza dell'attore all'interno dell'MCU, soprattutto perché la Disney in generale non è mai stata molto magnanima verso personaggi che possono, anche solo lontanamente, rovinare l'immagine della compagnia.

Si prenda ad esempio il caso di Gina Carano, allontanata da The Mandalorian. Sembra quindi che al momento il villain principale del multiverso stia rischiando il recasting, eppure The Hollywood reporter sembrerebbe confermare che Kang sarà presente per metà della prossima stagione dedicata al dio dell'inganno. Che non sia detta ancora l'ultima parola?

In attesa di scoprire come andrà, ecco la nostra recensione della prima stagione di Loki.