Loki 2: l'episodio 5 nasconde una scena post-credit?

Dopo 32 lungometraggi e nove serie televisive i Marvel Studios sono ancora in grado di sorprendere gli appassionati con le loro idee e nell'ultimo episodio di Loki ne abbiamo avuto una prova ulteriore. Alla fine del quinto episodio di questa seconda stagione è stata inserita una scena sicuramente diversa da tutte le altre a cui eravamo abitati.

Chiunque sia rimasto fino alla fine dei titoli di coda si è visto insultato da una strana voce che lo definisce "perdente". Ma cosa significa, da dove viene e come si collega al significato più ampio e profondo del messaggio generale della serie?

La scena post-credit è infatti formata da un messaggio audio che recita: "Sei morto, inserisci una moneta, perdente!". Tolta dal contesto ha poco valore, ma la frase era già stata sentita all'inizio del quinto episodio di Loki.

Dopo che Loki è riuscito a ritrovare OB, Casey, Mobius e B-15 per annullare la distruzione del Telaio Temporale, stava cercando di reclutare Sylvie, che però rifiuta la sua offerta e lo porta in un bar per invitarlo a esplorare esattamente il motivo per cui vuole salvare la TVA.

L'inquadratura iniziale nel bar mostra un gioco arcade Zaniac!, chiaramente adattato dallo stesso film di cui Brad Wolfe (Rafael Casal) è stato protagonista quando è tornato nella sua linea temporale nell'episodio 2. Lo stinger audio che forma la scena post-credit di Loki è il messaggio Game Over della stessa macchina da gioco.

La nuova scena post-credit di Loki prende invece in giro il pubblico, giocando sul concetto di Game Over nei videogiochi e sull'idea stessa di aspettare la fine dei titoli di coda (insultandoci tutti come "perdenti" per averlo fatto). Ma anche il messaggio "perdente" è carico di significato: Loki ci ha ricordato - ripentendolo spesso nell'episodio - che i Loki sono destinati a perdere.

Il significato nascosto è che, nonostante sia morto (e abbia rischiato di morire più volte), Loki non si è arreso: può essere un perdente (e accettarlo), ma un messaggio di Game Over è solo un'altra opportunità per riprovarci.

Il gran finale di questa Stagione 2 di Loki debutterà in streaming su Disney+ il 10 novembre prossimo.