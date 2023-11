Loki 2 episodio 5: la piccola sorpresa post-credit che forse non avete notato

La serie Loki si è già avviata verso la seconda parte della nuova iterazione, e sembra che la posta in gioco stia salendo sempre di più. Quando tutto è iniziato era già chiaro che questo show sarebbe stato molto importante per il futuro dell'MCU, ed ora con una posta in gioco così alta per un fan Marvel è decisamente escluso potersela perdere.

Come già si poteva evincere dal trailer della seconda parte di Loki 2, questa sembra essere la più grande sfida mai affrontata prima dal Dio dell'inganno interpretato da Tom Hiddleston.

Ciò che abbiamo visto nel sorprendente quinto episodio dello show, non è altro che un ennesima conferma di questo. Nonostante ciò siamo convinti che in molti non avranno notato la sorpresa che la puntata ha riservato al pubblico dopo i titoli di coda.

Verso la fine infatti, si può sentire la voce robotica di Bradley Wolfe pronunciare queste esatte parole: "Sei morto! Inserisci una moneta, perdente!". Il suon proviene dal gioco arcade di Zaniac, il film che nella sua linea temporale è recitato dall'agente Wolfe, lo stesso che Loki e l'agente Mobius incontrano nel secondo episodio dello show.

Voi cosa vi aspettate dal resto della serie? Nell'attesa, se ve lo foste perso, ecco il trailer di The Marvels.