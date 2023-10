Loki 2, il nuovo episodio cambia il modo di guardare il primo film degli Avengers?

Nel nuovo episodio di Loki 2 c’è una citazione ai commenti di Scorsese verso i cinecomics, ma non solo, difatti il secondo episodio della serie fa riferimento anche al primo film degli Avengers.

In una parte del secondo episodio di Loki 2, c’è un confronto tra Loki stesso e Moebius, in cui il Dio dell’inganno ammette di aver gettato Tony Stark giù dal grattacielo non per strategia, ma semplicemente perché estremamente infastidito dall’atteggiamento irriverente di Iron Man.

L’avvenimento a cui fa riferimento Loki è presente in una scena del primo film dedicato agli Avengers. Il fratello di Thor e Tony Stark hanno un confronto acceso in cui il milionario fondatore delle Stark Industries sembra prendersi gioco dell’avversario versandosi tranquillamente un drink. Loki è in possesso della gemma dell’infinito blu, la gemma dello spazio, e prova ad utilizzarla sopra il suo interlocutore senza alcun effetto. La divinità, probabilmente stupita ed estremamente infastidita dall’accaduto, decide di afferrare Stark e di scagliarlo fuori dal vetro.

Il dialogo presente nel secondo episodio di Loki 2 cambia quindi leggermente la prospettiva di quell’avvenimento, approfondendo l’indole si strategica ma a volte impulsiva del Dio dell’inganno. Sicuramente questa citazione farà molto piacere ai fan, e non è escluso che nei prossimi episodi la serie abbia al suo interno altri dialoghi e riferimenti del genere.

Non solo riferimenti ad altri film Marvel, sembra infatti che in Loki 2 entrerà in scena anche il Kang di Jonathan Majors.