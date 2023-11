Loki 2, a che ora esce l'episodio 5 e quanto dura?

Un episodio dopo l'altro, la seconda stagione di Loki continua a sorprendere e, dopo i clamorosi eventi avvenuti alla fine della quarta puntata di Loki 2, si avvia ora verso il quinto e penultimo episodio. Ecco quando uscirà e cosa sappiamo sulla sua durata.

Innanzitutto, per quanto riguarda l'uscita, ancora una volta saremo purtroppo costretti a fare le ore piccole e aspettare l'orario di uscita americano. Dunque, come già avvenuto per tutti gli altri, sarà necessario attendere le 3:00 del mattino di venerdì 3 novembre 2023.

Sappiamo invece ancora poco sulla durata dell'episodio, ma possiamo fare qualche ipotesi sulla base di quella della quinta puntata della prima stagione e dei precedenti episodi di questa seconda stagione. L'episodio 1x05 Viaggio nel mistero durava 51 minuti, situandosi più o meno a metà tra le varie puntate della serie, che andavano da un minimo di 44 minuti a un massimo di 56 minuti. Per quanto riguarda invece la durata dei primi quattro episodi della seconda stagione di Loki, per ora abbiamo avuto un minutaggio compreso tra i 45 e i 53 minuti. Da ciò, possiamo dedurre che questa quinta puntata potrebbe durare intorno ai 50 minuti.

Tuttavia, non possiamo escludere sorprese, visto che finora la Disney ha tenuto nascoste le durate degli ultimi due episodi. Ciò potrebbe far pensare, visti gli stravolgimenti avvenuti alla fine della quarta puntata, che questi due episodi magari avranno una durata fuori dal comune, dovuta alla necessità di concludere e mettere un punto, forse definitivo, alla vicenda di Loki all'interno del Multiverso Marvel.