Loki 2, a che ora esce il nuovo episodio e quanto durerà?

La seconda stagione di Loki era senza dubbio una delle più attese tra le novità targate Marvel Cinematic Universe in arrivo da qui ai prossimi mesi: il primo episodio ha fatto il suo esordio su Disney+ la scorsa settimana, e già la voglia di saperne di più è ovviamente tanta... Ma, come sempre, bisognerà pazientare un po'.

Disney+, infatti, non ha intenzione di tradire la sua filosofia di rilascio settimanale degli episodi delle sue serie, per cui meglio non pensare al binge watching a meno di non voler aspettare la conclusione dello show! Ma quanto dovranno attendere quei fan già innamorati dell'O.B. di Ke Huy Quan per scoprire il seguito delle nuove avventure del Dio dell'Inganno?

La seconda stagione di Loki vedrà i suoi episodi sbarcare nel catalogo della piattaforma streaming di Disney ogni venerdì, il che vuol dire che il suo secondo episodio vedrà la luce il prossimo 13 ottobre: per quanto riguarda l'orario meglio rassegnarsi al fare le ore piccole, dal momento in cui l'ora X dovrebbe essere fissata per le 3:00 del mattino.

Secondo quanto trapelato online, infine, questo secondo episodio dovrebbe durare circa 49 minuti: in linea, dunque, con quanto fatto finora dalle serie MCU. E voi, che aspettative avete? Pensate di impostare la sveglia prima dell'alba o attenderete con calma di svegliarvi a mattino inoltrato? Fatecelo sapere nei commenti!