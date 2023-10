Loki 2, a che ora esce la prima puntata su Disney+?

A che ora esce la prima puntata di Loki 2? La seconda stagione dell'acclamata serie tv Marvel Studios è in arrivo in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney+, ecco tutto quello che dovete sapere.

Nonostante il cambio di giorno, che ha spostato il debutto della serie con Tom Hiddleston dal consueto mercoledì - giorno preferito per le novità in streaming Disney+ - all'ultimo giorno feriale della settimana, venerdì 6 ottobre (per evitare sgradevoli incroci con il finale di stagione di Ahsoka, la serie tv live-action della saga di Star Wars) la premiere di Loki non cambia orario rispetto alle solite uscite streaming: per questo motivo, il primo episodio di Loki 2 sarà disponibile su Disney+ dalle ore 9:00 di venerdì 6 ottobre. Per le successive puntate, cliccando sul link evidenziato scoprirete la line-up completa di Loki 2.

La prima stagione di Loki è la serie Marvel Studios più vista su Disney+ e la seconda promette nuove emozioni, proiettando il famigerato Dio dell'Inganno in nuove avventure con la TVA che riprenderanno esattamente dalla scena finale della stagione 1. La serie è interpretata nuovamente da Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Neil Ellice e Owen Wilson, con Jonathan Majors che torna nei panni di Kang il Conquistatore (o almeno le sue Varianti) e la new entry Ke Huy Quan, star di Indiana Jones e I Goonies neo-vincitore del Premio Oscar per il miglior attore non protagonista con Everything Everywhere all at once.

Per altre letture vi ricordiamo che abbiamo visto Loki 2 in anteprima, cliccate qui per conoscete la durata esatta dei primi 4 episodi di Loki 2.