Loki 2, per i fan quel sacrificio è migliore di quello di Iron Man in Avengers: Endgame

Loki 3 si farà? Ancora è presto per dirlo, e nel frattempo si è di recente conclusa la seconda stagione, e i fan si sono scatenati sui social.

Nell’ultimo episodio della seconda stagione di Loki, dal titolo “gloriosi propositi”, un chiaro riferimento al primo film degli Avengers, il nostro protagonista comprende qual è davvero il glorioso scopo che lo attende, inducendolo al sacrificio. Per molti dei fan Marvel, il suo sacrificio è addirittura più importante di quello di Tony Stark in Avengers: Endgame.

“In termini di sacrificio: Loki > Iron Man”, “Tony è morto per il suo universo. Loki si è sacrificato per tenere al sicuro tutte le linee temporali. Ma non sappiamo cosa succederà. Penso che un Kang stia arrivando!”, “Assolutamente. Il nostro glorioso re. Non posso credere di averlo odiato una volta. Ora lo amo 3000×3000”, “Tony ha salvato un solo universo in quel momento. Loki ha salvato infinite linee temporali.” Scrivono i fan della serie tv dedicata al Dio dell’inganno.

Se del futuro di Loki non ci sono certezze all’interno del Marvel Cinematic Universe, tutti gli indizi sembrano portare alla futura centralità del personaggio di Kang, anche se lo showrunner di Loki Eric Martin, ha ammesso che lui e il suo team non si sono concentrati particolarmente sul futuro del personaggio interpretato da Jonathan Majors. In ogni caso, se avete già visto l’ultimo episodio dello show, e volete approfondire, qui potete trovare la spiegazione e riassunto del finale di Loki 2.