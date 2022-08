Loki 2, i fan sono ancora scioccati dal provino di Tom Hiddleston per Thor

Come sapranno moltissimi fan dei Marvel Studios, prima ancora che Chris Hemsworth venisse scelto per interpretare Thor nel Marvel Cinematic Universe, anche Tom Hiddleston aveva sostenuto un provino per la parte prima di approdare successivamente al ruolo del fratello del protagonista, Loki. I fan sono ancora scioccati dal video del provino.

Anche se alla fine la parte è andata a Chris Hemsworth, e la scelta si è rivelata azzeccata, anche Hiddleston deve aver colpito gli addetti al casting dei Marvel Studios, dato che ha poi ottenuto il ruolo di Loki senza un provino formale.

"Fondamentalmente, all'epoca, cercavano attori meno affermati" ha ricordato Hiddleston, "in modo che il pubblico non li associasse già a qualche personaggio. Volevano solo che le persone vedessero questi nuovi personaggi, questi nuovi attori. Se eri alto più di un metro e ottanta e avevi i capelli biondi, potevi venire e dire la tua. In realtà non ho mai fatto l'audizione per Loki, ho solo fatto il provino per Thor, che è un pazzo".

Il video del provino è stato incluso negli extra del DVD di Thor e i fan della Marvel stanno rivivendo la bizzarra clip e si chiedono cosa sarebbe potuto accadere se Hiddleston avesse ottenuto il ruolo del dio del tuono.

Tom Hiddleston tornerà nella Stagione 2 di Loki ancora una volta nei panni del divertente dio dell'inganno dei Marvel Studios. Nel cast tornerà anche Tara Strong nei panni di Miss Minutes. La seconda stagione di Loki non vedrà tornare Michael Waldron come showrunner, né Kate Herron come regista, ma avremo invece Justin Benson e Aaron Moorhead come co-resgisti della maggior parte degli episodi, e Eric Martin come capo sceneggiatore.

E voi, che ne pensate? Quanto hype avete per la nuova stagione di Loki? Fatecelo sapere nei commenti! Chissà se in qualche versione del Multiverso non ci sia un Tom Hiddleston interprete di Thor al posto di Hemsworth...