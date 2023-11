Loki 2, a quali film potrebbe collegarsi il finale di stagione?

Il finale della seconda stagione di Loki è, insieme a The Marvels, il grande evento Marvel con cui si chiuderà questo 2024: la conclusione della serie dedicata al Dio dell'Inganno promette fuochi d'artificio, ma soprattutto un impatto importante sul Marvel Cinematic Universe che verrà, tra multiversi e viaggi nel tempo.

Insomma, quali dei prossimi film del Marvel Cinematic Universe saranno in qualche modo influenzati dal finale della serie con Tom Hiddleston e Owen Wilson? Certo, tutto ciò che possiamo fare è affidarci al nostro intuito, perché come sempre gli Studios sono piuttosto avari per quanto riguarda i dettagli sulle trame dei loro progetti in uscita: qualcosa, però, la si può ipotizzare.

Non è impensabile, ad esempio, che Loki influisca in qualche modo proprio sull'imminente The Marvels, che pure qualcosa con il Multiverso avrà a che fare, almeno a giudicare dall'ultimo trailer del film con Brie Larson; sbirciando nel futuro prossimo e remoto del franchise, inoltre, è impossibile non notare quel Deadpool 3 che viene dritto da un universo alternativo, così come un altro film su dei personaggi ancora in là da venire come quello sui Fantastici 4.

Più difficile, almeno per il momento, ipotizzare connessioni evidenti con progetti come Thunderbolts o Captain America: Brave New World. E voi, cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti! Marvel, intanto, vi offre la possibilità di saltare la scuola per il finale di Loki 2.