Loki 2, il finale avrebbe dovuto essere completamente diverso!

Loki 2 è terminato e il suo finale lascia diverse domande. Qui non risponderemo a queste; piuttosto, vi riveliamo che il tanto discusso finale avrebbe potuto essere totalmente differente da quello attuale. Non lo diciamo noi, ma Justin Benson e Aaron Moorhead.

I due registi hanno spiegato in cosa consisteva la bozza originale per il finale di stagione: "Il problema era che in questa bozza Loki non distruggeva il Telaio. Ha salvato il Telaio dall'implosione e poi è salito al trono. Sapevamo tutti che c'era qualcosa sotto, ma non sapevamo cosa. Perché era come dire: 'Beh, sta cercando di salvare la Loom, ottiene il trono, tutto questo...'".

"Ma il problema era che non aveva il sacrificio. E ci siamo chiesti perché non distruggesse il Telaio e poi dovesse assumersi le sue enormi responsabilità. Non ne ricava nulla. Ora sembra così ovvio, sembra esattamente la scelta giusta, ma quello è stato un momento di svolta nello sviluppo del film", hanno continuato.

Cos'è adesso Loki? Questa la domanda che ci si pone al termine della stagione. Loki ora è il Dio delle Storie: sostituendo il Telaio Temporale, il dio si condanna alla solitudine ma al contempo salva tutti. Ma non vogliamo dirvi troppo. Infatti, per concludere, vi rimandiamo alla spiegazione del finale di Loki 2. Buona lettura!