Loki 2 e quel folle riferimento ad Alcatraz: spiegazione del vero evento storico

Il quinto episodio di Loki 2 fa riferimento a un evento realmente accaduto nella storia criminale statunitense, passato alle cronache come uno dei più grandi misteri del ventesimo secolo, trasformandolo e inserendolo nella narrazione relativa ai viaggi nel tempo del nostro amato Dio dell’Inganno. Vi raccontiamo la vera storia di Frank Morris.

Dopo aver parlato di tutti gli easter egg presenti nel quinto episodio di Loki 2, torniamo a parlare della puntata dello show per raccontare la vera storia che sta dietro l’evasione da Alcatraz romanzata in una parte dell’episodio.

Durante il racconto della serie tv, scopriamo che Frank, insieme a un manipolo di detenuti, sta tentando la fuga dal mitico penitenziario e, dopo essere passato attraverso un’altra timeline, vediamo il nostro protagonista tornare indietro per prelevare il fuggitivo rimuovendolo per sempre dalla sua linea temporale.

La questione è particolare in quanto, grazie a questa narrazione, gli autori di Loki hanno provato a dare una spiegazione a modo loro ad uno dei misteri criminali più interessanti e rappresentativi dello scorso secolo americano: Frank Morris, infatti, fu un detenuto di Alcatraz che nella notte dell’11 giugno 1962 tentò la fuga, insieme a dei suoi sodali, mettendo in pratica un piano ingegnoso e complesso. Dopo aver rubato materiale per costruire una zattera e aver scavato un foro nelle pareti della prigione grazie all’uso di un cucchiaio, i detenuti riempirono i propri letti con delle teste di cartapesta, riuscendo a fuggire dal penitenziario di massima sicurezza.

Il piano richiese mesi di lavoro e progettazione e li condusse fuori da Alcatraz, a bordo dell'imbarcazione di fortuna che erano riusciti a mettere su.

La caccia all’uomo seguita alla scoperta della loro fuga fu infruttuosa, tanto da portare l’FBI a dichiarare morti i fuggitivi.

Da quel momento diverse teorie hanno preso piede, con i parenti di uno dei fuggitivi che avrebbero provato a dimostrare attraverso delle foto, che Morris sarebbe sopravvissuto alla fuga per rifugiarsi sotto falso nome in Brasile.

La storia, già raccontata nel film Fuga da Alcatraz, con Clint Eastwood, è ancora al centro di dibattito per quanto riguardi la sua conclusione, a cui, il quinto episodio di Loki 2 ha cercato di dare un senso inserendolo nella narrazione dei viaggi spazio-temporali.

In attesa di capire quali altre sorprese ci riserverà lo show, vi lasciamo al titolo della canzone contenuta nell’episodio 5 di Loki 2.