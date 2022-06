Loki 2: una foto BTS annuncia l'inizio delle riprese!

Soltanto poche settimane fa Kevin Feige annunciava che le riprese di Loki 2 sarebbero iniziate a breve, e così è stato. Una foto dal set dello show ha infatti rivelato che i lavori sul capitolo sono finalmente iniziati.

Come molti ricorderanno, Loki è stata la prima serie della Marvel arrivata su Disney+ ad ottenere una seconda stagione, una decisione che è giunta dopo il grande successo del primo capitolo. Ovviamente le aspettative dei fan sono molto alte, considerando quello che si è visto negli episodi della prima stagione. Probabilmente è proprio per questo che la Marvel si è presa un po' di tempo prima di iniziare le riprese.

La notizia dell'avvio dei lavori non è in verità ufficiale, ma arriva dal direttore della fotografia Isaac Bauman, che ha condiviso una storia su Instagram nella giornata di lunedì 12. Nella foto in questione vediamo la sua sedia del set su uno sfondo blu. "Giorno 1", ha scritto Bauman sull'immagine. "É solo l'inizio."

Il post è stato però rapidamente rimosso dal direttore della fotografia, probabilmente per volontà degli Studios Marvel, che come sappiamo tengono molto alla segretezza dei loro prodotti. Tuttavia, i fan hanno fatto rapidamente uno screenshot della storia, e così la notizia è stata diffusa. Non una grande rivelazione in ogni caso, visto che sapevamo che in questo periodo le riprese sarebbero iniziate.