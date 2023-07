Loki 2: nelle foto dal set di Deadpool 3 c'è un rimando alla serie con Tom Hiddleston?

Nella giornata di ieri abbiamo visto Hugh Jackman con il costume classico di Wolverine nelle foto dal set di Deadpool 3, attualmente in fase di riprese. Tuttavia, alcuni hanno notato altri particolari e dettagli che sembra rimandino direttamente alla Stagione 2 di Loki, la serie Marvel Studios in arrivo su Disney+ il prossimo ottobre. Guardate.

Le foto del set mostrano il Deadpool di Reynolds e il Wolverine di Jackman combattere davanti a un gigantesco logo distrutto della 20th Century Fox, che rappresenta lo studio che ha realizzato i precedenti film di Deadpool e X-Men. Ma l'ambientazione di questa scena - in un campo desertico - potrebbe nascondere un collegamento a Loki.

Più precisamente, l'ambientazione potrebbe coincidere con il Vuoto, lo spazio liminare occupato dalle cose che la Time Variance Authority decide di potare. Quando Loki ha mostrato questo luogo nel penultimo episodio della prima stagione, ha mostrato di tutto, dalla torre della Qeng Enterprises a Frog Thor a una testa gigante di Yellowjacket.

A proposito, qualche giorno fa sono stati svelati alcuni dettagli sulla Stagione 2 di Loki.

Sebbene il logo della 20th Century Fox potrebbe essere uno degli oggetti più meta da inserire nel vuoto, funzionerebbe nel contesto in cui la TVA lo vede come qualcosa da eliminare. Questa scelta narrativa potrebbe anche aiutare a spiegare in che modo Deadpool, Wolverine e qualsiasi altro personaggio si sposteranno dal "FoxVerse" all'ambientazione di Deadpool 3: sono stati cancellati.

"Deadpool, per me, è una sorta di funambolismo ansiogeno", aveva dichiarato Reynolds in precedenza. "Penso sempre che quando ho trovato il Deadpool giusto, parlo per esperienza con Deadpool 1 e 2, devo renderlo migliore del 30 o 40% rispetto a quello che è già. Anche se mi trovo in un momento in cui penso: 'È perfetto, questo momento!'. Poi mi fermo e dico: "Ok, questo deve essere il 30% migliore di quello che è già'. È una cosa stressante, o almeno per quanto mi riguarda".

La seconda stagione di Loki debutterà il 6 ottobre su Disney+, mentre Deadpool 3 arriverà nelle sale il 3 maggio 2024.