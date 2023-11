Loki 2, quale futuro per Kang il Conquistatore nel MCU? Parla l'autore

Oltre tutto il caos che ha colpito i Marvel Studios nelle sue produzioni più recenti, sia cinematografiche che televisive, rimane ancora da vedere che tipo di ripercussioni avranno le vicende legali di Jonathan Majors, accusato di violenza domestica e arrestato lo scorso marzo. L'autore della Stagione 2 di Loki ha commentato il futuro di Kang.

Ci sono molti interrogativi sul futuro di Jonathan Majors nel franchise, ma tutti gli indizi continuano a indicare che il personaggio di Kang sarà il punto di riferimento del MCU per i prossimi due film degli Avengers in arrivo tra qualche anno. Ci sono grandi progetti in atto per il villain, soprattutto per quanto riguarda Avengers: The Kang Dynasty. Ma il team dietro la serie Loki non ha prestato molta attenzione al futuro di Kang nel MCU.

Nel corso di una recente intervista, è stato chiesto a Eric Martin, showrunner di Loki, quale sarà il ruolo di Kang nel MCU nel corso della Fase Cinque. Lo scrittore ha ammesso che il team che ha lavorato alla serie non ha approfondito il futuro di Kang, concentrandosi invece su come la sua variante, Victor Timely, avrebbe potuto avere un impatto sul franchise.

"Non sono sicuro in che modo quei piani andranno avanti, per me sarebbe una delle decisioni più importanti della Marvel", ha detto Martin. "Noi ci dicevamo, 'Ok, vediamo una versione diversa di questo. Qual è la cosa sorprendente di Victor Timely?'. E penso che il pubblico si aspettasse una persona potente e cattiva, e invece si ritrova qualcuno che è un po' un imbroglione, ma sapete cosa? Sa quello che fa. È solo nato nel momento sbagliato. E credo che ci saranno molti altri personaggi interessanti. Mi è sembrato un territorio ricco da esplorare. Un po' come dire: andiamo in quella direzione. E tutto è andato bene".

Non solo il team di Loki non ha avuto modo di prestare molta attenzione al futuro del "vero" Kang, ma si è anche astenuto dal fare troppe allusioni o Easter-egg sui Fantastici Quattro.

"Avevamo pensato di inserire alcuni elementi della versione a fumetti, ma alla fine ci siamo detti: 'No, facciamo la nostra versione'", ha spiegato lo showrunner. "E abbiamo quello che accade nel Wisconsin, che fa parte di questo aspetto. Ma questa credo sia stata una delle uniche cose".

Il finale della Stagione 2 di Loki debutterà in streaming su Disney+ nella giornata di domani.