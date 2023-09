Loki 2, il geniale marketing della Marvel vi porta in una vera location del MCU

L’uscita in streaming di Loki 2 si fa sempre più vicina e la Marvel ha deciso di alzare ancora una volta l’asticella per quanto riguardi il marketing della nuova stagione dello show con Tom Hiddleston trasformando l’insegna di un locale già visto in un altro film del Marvel Cinematic Universe per rendere omaggio a un personaggio della serie.

Dopo la collaborazione con McDonald’s per il marketing di Loki 2, la produzione ha messo in atto una nuova strategia pubblicitaria che ha coinvolto, questa volta il famoso Randy’s Donuts di Inglewood in onore della nuova stagione dello show sul dio dell’inganno.

La ciambella gigante che campeggia sulla pasticceria, infatti, è stata sostituita da Miss Minutes per preparare i fan al ritorno del fratello di Thor sui piccoli schermi.

I più attenti, inoltre, si saranno resi conto che Randy’s Donuts era già entrato a far parte del Marvel Cinematic Universe in una scena di Iron Man 2 in cui Tony Stark si ferma nel locale per prendere delle ciambelle e del caffè.

Una strategia di marketing doppia, quindi, quella della produzione di Loki capace di dare una duplice chiave di lettura alla pubblicità, lasciando che gli utenti potessero accorgersi e discutere della cosa sui social e sulla rete in generale.

La nuova stagione della serie Marvel debutterà su Disney+ il 6 ottobre 2023 e, in attesa di poter tornare a fare il tifo per l’irriverente antieroe, vi lasciamo al nuovo teaser di Loki 2.