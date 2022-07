Loki 2, Gugu Mbatha-Raw commenta il suo ritorno nella serie Disney+

Le riprese della seconda stagione di Loki sono iniziate ormai già da un po', e mentre ci sono già arrivate foto dal set con Tom Hiddleston e Owen Wilson, sul ruolo di Gugu Mbatha-Raw nei nuovi episodi non sappiamo ancora nulla... Vediamo se lei può dirci qualcosa in più al riguardo.

L'attrice, interprete del Giudice Ravonna Renslayer nella prima stagione di Loki, tornerà anche in occasione della seconda stagione, ma se speravate di carpirle qualche dettaglio su come ciò avverrà e cosa cambierà rispetto a quanto già visto, non verrete accontentati, ci spiace.

"È tutto top secret, temo, non mi è permesso dirvi più di tanto. Ma è davvero grandioso essere di ritorno, e dato che il mio personaggio ha a che fare con il tempo e la TVA, beh, è come se il tempo non fosse mai passato!" ha infatti commentato l'attrice.

E se siete ancora confusi sul funzionamento del Multiverso, sappiate che non siete i soli...

"Qualcuno capisce davvero il Multiverso?" si chiede Mbatha-Raw "Sento come se ci fosse bisogno di una sorta di tutorial al riguardo, tipo come quando abbiamo iniziato a girare la prima stagione di Loki, e Tom ci ha fatto una presentazione in stile PowerPoint sul suo personaggio e la sua storia... Credo ce ne voglia una anche sul Multiverso".

Al momento non abbiamo una data d'uscita per la seconda stagione di Loki, ma vi terremo informati.