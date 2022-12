Loki 2, Gugu Mbatha-Raw svela qualche dettaglio sulla serie Marvel: 'Sarà più surreale'

Nel corso di un'intervista concessa a ET Online, Gugu Mbatha-Raw ha potuto fornire qualche indizio interessante sulla seconda stagione di Loki, in arrivo nel 2023 con Tom Hiddleston che sarà impegnato nuovamente a districarsi tra le pieghe del multiverso Marvel, ormai esploso pienamente in questa sua Fase 4 al cinema e sul piccolo schermo.

La seconda stagione di Loki vedrà il ritorno della maggior parte dei membri del cast della prima stagione dello show, tra cui Mbatha-Raw. L'attrice interpreta il giudice della TVA Ravonna Renslayer, che nel finale della prima stagione si è rivelato essere una variante, proprio come tutti gli altri membri dell'organizzazione. Parlando con ET Online, Mbatha-Raw ha anticipato che la seconda stagione sarà "più audace e surreale" e l'ha definita "davvero eccitante".

"In Loki, Ravonna è una presenza potente... egoisticamente, Renslayer riesce a uscire dalla TVA, cosa che mi entusiasma molto".

Nei fumetti, Renslayer è un leader formidabile con forti legami con Kang il Conquistatore. Ha avuto un ruolo fondamentale nella prima stagione di Loki, ma tra gli intrighi che circondano Sylvie e la ricerca di Loki per scoprire la verità sulla TVA, Renslayer è spesso passata in secondo piano. Tuttavia, si spera che questo cambierà nella seconda stagione di Loki. Anche se non è stato confermato che Majors tornerà a vestire i panni di Kang, sembra molto probabile che il nuovo villain del MCU incomberà sulla seconda stagione di Loki, considerando come si è concluso il finale della prima.

Anche se Kang non apparirà fisicamente sullo schermo, è molto probabile che il suo rapporto con Ravonna Renslayer si intreccerà in qualche modo con la seconda stagione. Inoltre, la dichiarazione di Mbatha-Raw, secondo cui Renslayer uscirà dalla TVA, suggerisce che il suo arco narrativo potrebbe essere approfondito al di là dell'organizzazione che ha dominato la storyline della prima stagione. Potrebbe indagare lei stessa sulla TVA o dare la caccia a Loki e Sylvie mentre il multiverso continua a cadere a pezzi.

Al momento Loki è l'unica serie dei Marvel Studios ad aver ottenuto il rinnovo per una seconda stagione; con le riprese di Loki 2 terminate è solo questione di tempo prima di conoscere quello che accadrà nei nuovi episodi. Intanto, scoprire le new entry di Loki 2.