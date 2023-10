Loki 2 infrangerà due grosse tradizioni del Marvel Cinematic Universe: ecco quali

In attesa della seconda stagione di Loki, in arrivo in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney+ da domani 6 ottobre, vi anticipiamo che il ritorno della serie di Tom Hiddleston infrangerà due grosse tradizioni del Marvel Cinematic Universe.

Parlando con Variety, infatti, il produttore esecutivo di Loki Kevin Wright ha spiegato che Loki si differenzierà dalla maggior parte dei film e delle serie Marvel per due motivi principali: il primo è legato alla sceneggiatura, dato che la storia eviterà l'uso smodato delle fasi action tipiche dei titoli di supereroi per concentrarsi sulla narrazione della storia e lo sviluppo dei personaggi, mentre il secondo ha a che fare con l'aspetto produttivo dello show, dato che Loki 2 è la prima serie tv Marvel realizzata senza sessioni di riprese aggiuntive (una pratica comune per i grandi blockbuster hollywoodiani alla quale però questi nuovi episodi della serie MCU hanno rinunciato grazie ad una sceneggiatura ritenuta intoccabile).

"Ci siamo resi conto che c'erano alcune cose nella prima stagione che sembravano un rischio, e non sapevamo come avrebbe reagito il pubblico. Una volta che ci siamo resi conto che al pubblico i nostri rischi sono piaciuti, ci siamo sentiti liberi di continuare a rischiare ancora di più con Loki 2. Ad esempio, in una primissima bozza della sceneggiatura scritta da Michael Waldron, la prima conversazione nel Time Theatre tra Mobius e Loki durava forse un paio di pagine. E poi accadevano le tipiche cose che accadono nelle storie dei supereroi, esplosioni e grandi scene action, ma ci siamo detti: 'Non sembrano molto interessanti queste cose, in questa scena. Forse è molto più interessante la conversazione tra Mobius e Loki'. La serie è più incentrata sulla filosofia che guida i personaggi e la loro introspezione, il che la rende diversa rispetto agli ultimi 10 anni di film Marvel."

Per quanto riguarda la totale assenza di riprese aggiuntive per Loki 2, Wright ha aggiunto: “Questa è forse – anzi, senza forse – la prima serie Marvel a non avere sessioni di riprese aggiuntive. La storia che è sullo schermo è la storia che abbiamo deciso di realizzare fin dall'inizio. Siamo andati sul set con un'idea molto specifica di ciò che volevamo fare e abbiamo trovato un modo per farlo nel periodo di tempo richiesto dalla produzione.”

Per altre letture, ecco che cosa ha detto Kevin Wright sui possibili legami tra Loki 2 e Avengers: Secret Wars.