Loki 2, Jonathan Majors avrà un ruolo ancor più grande rispetto alla prima stagione

Sembra che Jonathan Majors, interprete di He Who Remains in Loki e Kang il Conquistatore nel recente Ant-Man and the Wasp: Quantumania, avrà un ruolo maggiore nella seconda stagione della serie TV sul dio mitologico dell'astuzia.

Un recente rapporto di The Cosmic Circus, infatti, rivela che l'attore avrà "un ruolo ancor più rilevante" nella seconda stagione di Loki 2 rispetto alla prima, poiché "dovrebbe apparire in almeno tre episodi" – ossia la metà, perché il prodotto MCU sarà composto da sei puntate. Ad avvalorare una dichiarazione simile è la scena post-credit di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, in cui Loki e Morbius assistono all'ennesima variante di Kang (sempre interpretata da Majors). Quanto alle versioni principali, non appariranno per motivazioni narrative, ma probabilmente saranno menzionate a causa degli stretti legami che hanno con l'organizzazione TVA (Time Variance Authority).

La serie TV Loki ha debuttato su Disney Plus il 9 giugno 2021, mentre la data di uscita della seconda stagione è ancora ignota; tuttavia, una dichiarazione dei Marvel Studios al San Diego Comics suggerisce che arriverà nell'estate del 2023. La storia del figlio adottivo di Odino ha catturato fin da subito l'attenzione degli spettatori – soprattutto considerando i suoi rapporti col Tesseract, le varianti temporali e il Multiverso, sempre più legati all'immaginario Marvel; di conseguenza, non sorprende quanto siano impazienti di assistere alla seconda parte. Nell'attesa, ecco la recensione di Loki.

A quanto pare, Kang il Conquistatore non è l'unico a inaugurare i nuovi film Marvel: Miss Minutes di Loki 2 anticipa l'intera Fase 5 del MCU nel nuovo video promozionale.