Loki 2, Kang ha creato il reattore Arc prima di Tony Stark?

Il destino del mondo è in bilico e Loki viaggia nel tempo con l'obiettivo di bloccare la minaccia che incombe. Sono molte le domande senza risposta: e mentre è stato svelato il creatore della Time Variance Authority, un'altra teoria si fa spazio nel web decisa a fornirci una prospettiva diversa nella storia dell'MCU.

Kang il Conquistatore è il grande villain di Loki e nel laboratorio in Wisconsin di Victor Timely ( una variante di Colui che rimane interpretata da Jonathan Majors), nel terzo episodio della seconda stagione di Loki, secondo l'acuto occhio di un utente su Reddit, c'è un particolare che potrebbe far balzare dalla sedia tutti i fan Marvel.

Lo schermo del telaio temporale di Kang assomiglierebbe in maniera spaventosa al reattore Arc usato da Tony Stark per le armature di Iron Man. Che ci sia qualche collegamento a cui non abbiamo fatto attenzione? Se così fosse, sarebbe proprio la variante di Kang il creatore del reattore Arc: Timely vive nel 1893 e se la teoria fosse confermata, dunque, Colui che rimane avrebbe creato questa tecnologia ben un secolo prima di Tony Stark. O si tratta di una semplice coincidenza?

Al momento, però, tra l'easter egg di X-Men in Loki 2 e questo (forse velato) riferimento a Iron Man niente sembrerebbe lasciato al caso nel Marvel Cinematic Universe neanche la pubblicazione della terza puntata di Loki 2, dove la teoria colloca questo riferimento a Iron Man, nella settimana della data esatta della morte di Tony Stark.

E voi cosa ne pensate di queste teoria? Scrivetecelo nei commenti.

Le nuove puntate Loki 2 sono disponibili su Disney+.