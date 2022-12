Loki 2, Kate Dickie entra nel cast della serie con Tom Hiddleston ed Owen Wilson!

Il cast della seconda stagione di Loki continua ad arricchirsi. Al già folto gruppo di star si è unita Kate Dickie, attrice conosciuta per aver recitano ne Il Trono di Spade. Parliamo di una delle tanti nuovi ingressi nel cast della serie che si prospetta essere sorprendente quanto la prima stagione.

Già nel corso della prima stagione Loki si è fatta notare per essere una delle serie più imprevedibili ed anticonformiste del Marvel Cinematic Universe. Secondo moltissimi appassionati insieme a Moon Knight ha conquistato il titolo di serie più imprevedibile sotto tutti i punti di vista. Dopo l'ingresso di Rafael Casal nel cast di Loki 2, si sono susseguiti tantissimi annunci su nuovi personaggi e volti, compreso quello della Dickie.

Nonostante non si sappia nulla sul ruolo dell'attrice, secondo alcuni rumor potrebbe interpretare un villain. La prima stagione di Loki si è conclusa con il personaggio di Tom Hiddleston in una nuova linea temporale comandata da una variante di Kang e in cui l'amico Mobius non sa della sua esistenza. La storia ripartirà probabilmente dallo stesso punto seguendo Loki e (probabilmente) Sylvie.

Le riprese della seconda stagione di Loki si sono concluse da diverso tempo, lasciando facilmente intendere quando potrebbe arrivare su Disney+. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!